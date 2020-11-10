躲6hrs抓到了！西門町惡駕「狠擊」機車成火球　鬼扯：不知撞到

記者邱中岳／台北報導

北市10清晨5時許，在萬華區中華路、成都路口發生一起車禍，自小客車違規左轉時狠撞一台機車，騎士當場噴飛，機車還瞬間變成火球，自小客車右側車門幾乎全毀，但仍加速逃離現場，騎士左手、左胸骨折，而肇逃的嫌犯也在11時許被警方循線鎖定、逮捕。



警方調查，52歲的莊姓男子，當時騎車行經中華路一段、成都路口時，遭銀色自小客車撞擊，莊姓男子整個人遭撞倒在地，機車因摩擦瞬間冒出火光，整輛機車瞬間變成火球，警消獲報後緊急到場將火勢撲滅。

▲自小客車違規左轉撞上機車，竟然肇事逃逸，警方在11時許逮人（左）。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器後發現，莊姓騎士沿中華路往南的方向騎乘，遭違規左轉的自小客車撞上，自小客車右側門片幾乎「毀容」，但卻沒有停車，反而加速逃離，警方隨即調閱監視器鎖定車牌。

▲自小客撞飛機車後肇逃，最後機車當場燒成火球，自小客車門也當場凹陷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後掌握車牌追人，最後在10日上午11時許，掌握44歲盧姓男子住處，並在大同區附近找到人，而現場另名女子凌晨則不在場，最後將盧男帶回，訊後依照公共危險、過失傷害罪嫌送辦。

盧姓男子到案後表示，車子是向朋友借來的，而凌晨準備開車回家，因沒注意號誌燈才左轉，但並不知情撞到人。

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