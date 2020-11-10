《鬼滅劇場版》偷拍畫面現身IG　27歲女報案：名字跟照片被盜用

▲IG出現一個帳號貼出鬼滅盜攝影片，宣稱要幫鍾明軒報復。（圖／翻攝IG）

記者邱中岳／台北報導

日本知名動漫《鬼滅之刃》劇場版「無限列車篇」30日上映，在日本創下破百億票房，卻有網友在網路社群發現有名女子散布偷錄影片，事後該名女子到派出所提告「名字、照片被盜用」，鬼滅的代理商《木棉花》也在臉書官網貼文決定提告。

據了解，有網友在網路社群上發現，最近風靡日本知名動漫《鬼滅之刃》劇場版「無限列車篇」，在日本創下百億票房，也在台灣上映引起炫風，卻遭網友發現，有女子在臉書、IG上轉載在影城偷拍鬼滅的相關影片畫面。

▲鬼滅劇場版的代理商，在臉書上表示「蒐集相關證據提告」。（圖／翻攝臉書粉絲專頁「MUSE木棉花」）

但在10日凌晨零時許，1名27歲的高姓女子，跑到派出所提告，認為自己的名字以及照片被盜用，且申請假帳號散布「鬼滅之刃」的影片偷拍內容，最後警方依偽造私文書受理，也將後續追查盜用帳號的幕後藏鏡人。

女子提告之後，《鬼滅之刃》首部劇場版《無限列車篇》代理商木棉花指出，在台上映至今，持續接獲令人遺憾的觸法消息，針對於影城盜錄影像，並冒用他人身份，將圖像與影像散布的相關行為已經違法，木棉花公司已完成截圖及錄影等蒐證過程。

▲女子照片、名字遭盜用，且散布鬼滅劇場版的偷拍影片，警方目前正著手進行偵辦。（圖／記者邱中岳攝）

最後決定提告，並且針對並對違法帳號註冊的軌跡進行查驗，以維護本公司及喜愛本作觀眾的權益。勸告留言煽動情緒的其他人等，請務必謹言慎行，切勿以身試法。

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