現代版「火山孝子」淚控遭騙百萬！警逮4爆乳直播妹　揭暗黑斗內SOP

▲大安分局偵破4名直播主誘騙粉絲斗內案；圖為其中一名涉案直播主林萌，身材相當姣好，臉書也不乏清涼爆乳照。（圖／翻攝當事人臉書）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市大安分局日前接獲通報，指稱多名外型亮麗的直播主利用感情詐騙，要求粉絲斗內（Donate，意即贊助、捐款），甚至還有粉絲遭騙上百萬元。警方經佈線半年追查，赫然發現遭控詐騙的4名直播主與經紀公司合作，還有一套「斗內SOP」，當即將4名涉案直播主、及主嫌陳男等10人逮捕；昨檢方複訊後，依詐欺罪聲押陳男獲准，4名直播主也依3萬至10萬元不等交保候傳。

警方表示，近年接獲多起報案，多名粉絲控訴遭到直播主「騙斗內」，但由於該類型案件多屬感情糾紛，因此檢警也束手無策；但隨著報案人數越來越多，警方遂佈線追查，經調查半年多後，意外發現遭控詐騙的4名直播主與經紀公司私下合作，甚至還擬出一套「斗內SOP」，透過社群網路與粉絲一步步互動，還會舉辦1、2次見面會，待時機成熟後再羅織多種理由如缺業績、家人重病、佯稱交往等，要求粉絲掏錢斗內，其中一名受害粉絲損失金額高達百萬元，堪稱是「現代網路版火山孝子」。

警方調查，主嫌陳男（37歲）原在某娛樂公司擔任小編，主要負責經營粉專、與粉絲互動，2018年離職後自行創業，網羅來藝名為白白（馬女，25歲）、娜娜（陳女，25歲）、林萌（林女，20歲）、愛黎（黎女，37歲）等4名直播主並媒合直播平台簽約，隨後再成立粉專、IG發布清涼爆乳照，還成立LINE群組與粉絲互動，並雇來小編操盤負責回應粉絲私訊、透過舉辦見面會博取粉絲信任，見受害人陷入「桃色陷阱」後，再由小編以各種理由誘騙掏錢斗內，騙得的錢再與經紀公司拆帳分潤。

警方事後逮捕主嫌陳男、4名直播主等共10人到案，但4位直播主均否認犯行，辯稱自己只負責經營直播，並不知悉小編如何與粉絲互動，對於要求斗內一事全不知情。檢警複訊後，依詐欺罪聲押陳男獲准，其餘人等則裁定交保，4名直播主也分別以3萬至10萬元不等交保，全案正進一步深入調查中，警方也將追查是否還有更多人受害。