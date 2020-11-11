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傻男網戀「極品白皙妹」豪灑138萬　看她登場心死…坐下畫面超衝擊

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▲網戀騙局。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲劉女下載網路圖片冒充自己。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南株洲29歲男子小劉（化名）去年11月在網上玩遊戲時，結交了一名女性好友，天天聊天聊出了愛，雙方很快發展成了戀人關係。在一起後，女友提出的任何要求他都儘量滿足，從11月至今年3月，總共向女友轉帳了32萬人民幣（約新台幣138萬）。可令他萬萬沒有想到的是，女友的身分、照片居然都是假的，這場甜蜜的戀愛竟是一場「網戀騙局」 。

據《瀟湘晨報》報導，今年29歲的劉男一直單身，老被家人催促找女友。去年11月，他在網遊中結識張姓女網友，兩人在遊戲中結為「夫妻」，隨後還在微信中互加好友。

劉男說，張女在朋友圈發的「自拍」，無一不是皮膚白淨、身材纖細、打扮時髦的靚照，還說自己正在準備出國留學的相關事宜。隨著聊天的推進，兩人陷入了熱戀。

交往中，張女多次以生病、沒生活費、沒錢交房租等理由，向劉男索要錢財。可劉男多次提出視訊聊天和見面請求，都被拒絕。

▲網戀騙局。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲劉女本人。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

今年2月，張女再次向劉男求助，稱父母出車禍了，急需一筆救命錢。劉男二話沒說，就在借貸平台借款20餘萬元（人民幣，下同），轉帳給了對方，「她說這算聘金。」可當劉男再次提出見面時，還是遭到了拒絕，這讓他起了疑心。

通過多方打探，今年3月，劉男找到了女友在江蘇的家。眼前的這名女子讓劉男覺得難以接受，「她體重接近100公斤，比我還要『魁梧』，好崩潰……。」

更讓劉男氣憤的是，張女所說的個人情況、家庭情況全部都是假的。據統計，他前後為張女花了32萬元因對方一直不願退還，才決定報警。

接到報案後，荷塘警方近日將張女逮捕。經查，張女今年22歲，沒有固定工作。為了籌集生活費和房租，從去年開始，在網上盜用「美照」，發佈在自己的朋友圈，並以出國留學、父母出車禍等理由騙取錢財，「剛開始我只是想試試，沒想到他對我的身分深信不疑，還動了真感情……。」

警員還透露，張女在和劉男「談戀愛」的同時，還與其他2名男子保持「戀愛關係」，累計涉案金額超40萬元。目前，張女因涉嫌詐騙罪已被警方逮捕。

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