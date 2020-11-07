新竹男想動赴泰手術　「醫師」自己送上門…結果讓他傻了



▲男子在網路結識一名自稱泰國醫師的網友，差點成為詐騙肥羊。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

詐騙手法不斷翻新，過去常見的「愛情詐騙」再度升級，詐騙集團將腦筋動到想到國外手術的民眾上，利用資訊不足、語言不通等優勢，哄騙民眾匯款，還好銀行行員發現狀況不對，才趕快報警攔匯款。

竹北分局三民派出所6日接獲一起疑似詐騙報案，經中國信託臨櫃通報，一名年約37歲黃姓男子原本準備前往泰國做手術，他在網路搜尋手術相關訊息，並與一名自稱泰國醫師的Jin加Line好友聯繫諮詢，「Jin醫師」請黃男匯款14萬4千至指定帳戶，沒想到卻是不存在的幽靈帳戶。

警方勸阻黃男，過去也曾有詐騙集團提供「不存在帳戶」，待民眾匯了多次款都失敗後，再改提供真正的詐騙帳戶，民眾一時失去警戒，就會傻傻上當匯款成功。黃男回想整個過程，確實發現有可疑之處，幸虧行員機警及時通報和員警耐心勸阻，使他免於金錢損失。

三民派出所呼籲民眾，匯款前在尚未確認對方的真實身分之前，千萬不要透露個資、存款、財產，更不能將私密照片傳給對方。對方可能使用虛擬帳戶做為犯罪工具，並說服民眾操作不當等理由請其再次匯至其他帳戶，請民眾加強防範，避免落入陷阱，人財兩失。

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