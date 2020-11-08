「i郵箱」成詐騙工具　設計師遭騙帳密...買門票6千元被盜4萬

▲警方指出歹徒利用民眾不熟的i郵箱功能交易，逐步拿到民眾郵局帳戶權限進行盜匯。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

11月雙11購物活動即將開跑，刑事局8日針對網路購物提出詐騙預警，警方表示近來詐騙集團透過網路詐騙民眾個資問題有上升趨勢；一名住在南投縣的呂姓設計師，9月在臉書徵求某音樂節票券，雙放約定採用郵局「i郵箱」取貨付款，之後歹徒透過該系統傳送驗證碼，從郵局「雲支付」、銀行信用卡扣款等功能盜刷呂姓被害人數萬元現金。

▲警方指出歹徒利用民眾不熟的i郵箱功能交易，逐步拿到民眾郵局帳戶權限進行盜匯。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：南投縣一名呂姓設計師，今（109）年9月底在facebook專門交流演唱會票券的社團中徵求音樂節的票券，不久收到網友私訊，兩人討論後，呂民同意以每張2,000元購買3張票券。

但因呂民因未使過該功能，該網友便指導呂民使用i郵箱，要求呂姓被害人提供收件人的手機號碼、出生年月日、身分證字號後4碼以及郵局的帳號，呂民手機不久接到詐騙集團假冒郵局所傳簡訊，通知呂將收到的「簡訊驗證碼」、「下載驗證碼」、「取件密碼」等資料回傳給專屬門號。

接著呂民手機陸續收到由真正郵局所傳申請金融卡「雲支付」的「簡訊驗證碼」、「下載驗證碼」，被害人將重要資訊回傳給所屬門號，事實上卻將這些號碼傳給詐騙集團。詐騙集團取得呂民帳戶、信用卡等資料後，再變身發卡銀行，寄發簡訊通知呂民進行刷卡測試，呂民便依照指示，將銀行發送的交易驗證碼回傳給歹徒，一直到反覆回傳了7筆驗證碼，不斷收到真正銀行發送的交易成功簡訊，才驚覺遭詐。

被害人報案清查損失，結果郵局帳戶被歹徒以雲支付提領1萬餘元，信用卡也遭盜刷2萬7千餘元，總共損失超過4萬元。由於網路購物節雙11即將來臨，刑事警察局提醒民眾，如欲透過網路、網購社團等管道購買商品，勿聽從網友指示而輕易提供個人手機號碼、帳號等資料，以防遭詐騙集團盜用盜刷。

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