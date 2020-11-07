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台南首創攔阻詐騙四道封鎖線　成效卓著全國最佳！

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▲台南市警局11月2日起發布淨化治安專案的執行，連日來對肅毒、肅槍、防詐及打擊暴力討債集團執行成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局11月2日起發布淨化治安專案的執行，連日來對肅毒、肅槍、防詐及打擊暴力討債集團執行成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲、台南市警局長詹永茂，領導台南市警政團隊為守護台南市治安及市民生命財產打拼，11月2日起發布淨化治安專案的執行，連日來對肅毒、肅槍、防詐及打擊暴力討債集團執行成果亮眼，有效匡靖治安。

▲台南市警局11月2日起發布淨化治安專案的執行，連日來對肅毒、肅槍、防詐及打擊暴力討債集團執行成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，11月5日以來重要治安績效除計第二分局檢肅治平對象1件10人到案、第四分局查獲改造手槍2枝、第六分局查獲販賣二級毒品以外；佳里分局6日偵破對於影響民眾財產安全甚鉅之以謝姓主嫌為首的5人詐欺集團犯罪組織，同時各單位在攔阻詐騙部分，也成功攔阻詐騙共計12件，總金額超過新台幣907萬餘元。

▲台南市警局11月2日起發布淨化治安專案的執行，連日來對肅毒、肅槍、防詐及打擊暴力討債集團執行成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前五分局接獲國泰世華銀行行員通報，成功攔阻蘇姓民眾欲匯款到境外之假投資詐騙新台幣30萬元、聯邦銀行行員及時通報警方成功阻詐蕭姓民眾欲匯款虛擬貨幣投資200萬元詐騙案，還有新營分局員警成功攔阻蔡姓女子欲匯款50萬保單詐騙、第二分局府前路台灣銀行襄理，更成功攔阻年逾80歲周姓民眾欲匯款高達508萬9千餘元等4件險遭假投資詐騙等案件，都是這次專案工作執行的重點，也顯示市政府警察局與民眾充分合作，共同守護市民生命財產打擊犯罪的決心。

▲台南市警局11月2日起發布淨化治安專案的執行，連日來對肅毒、肅槍、防詐及打擊暴力討債集團執行成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出，詹永茂局長一貫秉持著「治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力」之治安理念，要求執法員警受理民眾報案時應具同理心，並且應以務實誠懇的態度重視民眾內心感受積極處理，對於民眾財產安全極為重視，在防詐方面也用心竭力，不僅首創「里鄰長」、「超商業者與店員」、「金融機構幹部與行員」以及「校園教官、校安人員」LINE防制詐騙四道封鎖線群組，宣導並強化金融機構及超商賣場人員於第一時間發現有疑似詐騙情形時的關懷提問，並立即啟動空中通報警方到場及時攔阻詐騙。

▲台南市警局11月2日起發布淨化治安專案的執行，連日來對肅毒、肅槍、防詐及打擊暴力討債集團執行成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市金融機構及超商攔阻民眾被害的攔阻成效也領先全國，統計2020年1至10月份金融機構及超商通報攔阻民眾被害件數共計有682件，攔阻被害款項達到1億935萬2361元，比去年同期增加76％、減少被害款項也增加94％，數據呈現警民合作的漂亮成績，同時也顯現警民共同打擊金融犯罪、守護市民財產安全的決心。

▲台南市警局11月2日起發布淨化治安專案的執行，連日來對肅毒、肅槍、防詐及打擊暴力討債集團執行成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市除防制詐騙成效顯著，在打擊詐欺部分，針對車手至台南市提領更是下足苦心，不但創立LINE群組迅速通報並即時調閱監視器影像同步追緝，分析詐欺車手提款熱點、熱區、熱時，由各所機動編排勤務至熱點加強埋伏守候，以迅速查獲車手，再運用大數據關聯性分析向上溯源，偵破詐欺集團以降低車手至台南市危害市民財產安全，而在車手提領次數自2016年度被提領1萬2144次，已大幅並逐年降低至2019年的3209次，統計2020年度1月至10月更降至為2023次，車手提領次數為六都最低，攔阻成效領先全國!防制詐欺亮眼成績也同時受到市民高度肯定！

台南市長黃偉哲每個月召開治安會報並親自主持，會議中也特別強調打詐務求防範於未然，阻詐防制勝於偵查，為展現維護市民的財產安全決心及激勵攔阻詐騙動力，市警局應賡續向超商及金融機構提供最新詐騙手法宣導，傳授規避臨櫃關懷提問作法及阻詐有成之相關獎勵，及攔阻作法等資訊，以提高攔阻成功率，守護台南市民財產安全，警察局詹永茂局長也允諾將持續積極辦理。

▲台南市警局11月2日起發布淨化治安專案的執行，連日來對肅毒、肅槍、防詐及打擊暴力討債集團執行成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，市警局長詹永茂日前在主持會議時也特別強調，雖然依據行政院治安會報實施要點規定治安會報每2個月召開1次，但市長黃偉哲為展現對台南市治安的重視，自就任之日起，即堅持每月召開並親自主持以充分掌握本轄治安；而事實也證明，雖然包含2020年上半年度，台南市民眾對於警察局各項治安指標的滿意度及對警察人員打擊犯罪、維護治安能力信心度、整體服務滿意度，在近10年來也幾乎都位居六都之首，由此即可顯示出民眾對於市警局的高度信任，同時也藉由最高的滿意度，顯現出市民對於警察局所有員警的一種肯定。

▲台南市警局11月2日起發布淨化治安專案的執行，連日來對肅毒、肅槍、防詐及打擊暴力討債集團執行成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出，市警局也將以更務實、視民如親，並且抱持著「民眾的小事就是警察的大事」的態度，以同理心盡力協助並關懷民眾，真心守護台南市民生命、財產的損失，才能持續獲得民眾對於警察維護治安的信心。

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