孫安佐三度開庭「一身黑」消瘦許多　孫鵬提前到法院狄鶯未現身

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

藝人孫鵬與狄鶯愛子孫安佐因前年在美非法持有彈藥，並涉恐怖威脅，在美服刑238日後被遣返，且終生不得入境美，返台被士林地檢署依製造手槍未遂罪起訴。法院11日第3度開庭，他一身黑裝看起來消瘦許多，至於孫鵬則是提前在法庭外等待，狄鶯未出現。

▲孫安佐今前往士林地院三度開庭。（圖／記者羅志華攝）

士檢指控孫安佐赴美留學期間，2017年10月開始接觸槍彈，10月21日在費城的靶場上了槍枝安全課程，買了1盒9mm子彈。聖誕節前夕，網購了1000多枚子彈。2018年3月，他向同學表示「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，意圖在校內進行恐怖攻擊，隨後同學告知老師，校方報警。孫安佐遂因涉犯恐怖威脅而為美國警方逮捕並在鏡頭前大喊了一句「我只想看動漫」

2018年間，賓州東區聯邦地區法院法官宣布，孫安佐以羈押折抵持有槍枝、恐嚇等罪刑期後已刑滿可獲釋，但強制遣返，並終生不得入境美國。

孫安佐返台再遭起訴後，曾向法官喊冤否認犯行，辯稱被美方查扣到的槍枝零件，都是些「非主要」的配件，不能製造槍枝，律師先前也表示，美國允許人民擁槍，在美國製造、持有槍枝，如果只是自己用、沒拿去賣的話，並不需要執照，與在台需經主管機關大不相同。

案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍 冷血運將夜見飛顱狂繞

百齡橋下驚見裸女 「斷片前只記得他」男挨告性侵喊冤



獨／中壢清秀妹街頭乞討拒回家 無奈社工喊話辛酸爸：別再給她錢



女模簽約豐臀當醫美看板...2年後「右邊塌了」 驚人真相曝光



