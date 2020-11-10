獨／中壢清秀妹街頭乞討拒回家　無奈社工喊話辛酸爸：別再給她錢

記者黃宥寧／綜合報導

24歲清秀短褲妹在中壢街頭行乞引發各界關切，雖然她已經是成年人，但社會局基於人身安全還是出手幫助。中壢家庭服務中心督導則表示，從5日得知消息之後，已經多次向沈父溝通，希望沈父別再提供金錢援助給女兒，讓沈女可以早日結束在外流浪乞討的生活，但沈父則是回應不想拘束女兒，想讓女兒過得快樂做自己想做的事情。

▲中壢清秀短褲妹10日下午又再次於車站附近出沒，經由警員帶回派出所通知社工到場協助。（圖／記者黃宥寧攝）

有鑑於24歲馬來西亞籍女大生於上個月28日晚間從校園返回宿舍途中，遭陌生梁姓男子擄殺的驚人社會事件發生，也令大家不禁為這名在中壢車站乞討的沈女感到相當憂心。記者親自致電於中壢家庭服務中心詢問，想了解短褲妹這樣在外乞討的行為，是否願意幫助她並且協助她找工作。

中壢家庭服務中心承辦該案的督導向《ETtoday新聞雲》記者表示，去年沈女確實也有因為類似事件通報過，不過當時因為沈父回應是「女兒已經安全返家，且有在找工作」，因此當下就將該案結案。

▼附近店家好心老闆娘表示看到沈女多日穿同樣衣服，好心問她要不要一些二手衣，但都遭到拒絕。（圖／記者黃宥寧攝）

但沒想到沈女會於上周再次出現在中壢車站遭網友拍照PO文，所以中壢家庭服務中心再次介入幫助則是5日，並非是長達一年多持續追蹤沈女。督導相當無奈的向記者表示，真的已經向沈父進行多次電話溝通，但是沈父從一開始的無奈，到後面回應則是表示不想強迫女兒回家，並向社工說「想讓女兒開心、不想拘束她」也相信她在外面不會遇到危險的事情，這席回話令社工也相當傻眼，更礙於擔心也會於近期到她家做訪視，並勸沈父不要再給予女兒金錢援助，讓沈女可以因為沒錢而回家全家團圓。

記者也實地訪問車站附近店家，店家反應幾乎都相同，「時常看見沈女在車站坐著乞討，時間長達一年多，這中間有曾經消失過一段時間，但不知道去哪了」，看到她再次回來，熱心店家也會上前關心她，甚至給她食物，更有好心老闆娘想幫她介紹工作還有見她多日未換衣著想送她二手衣物，但都遭沈女一一拒絕。

好心店家也以關心的口吻表示，希望沈女可以早日回家，不然一個女孩子在外面真的很危險，甚至時常有許多陌生男子上前搭訕談話，一聊就是一個多小時左右，現在這個社會誰是好人誰是壞人也都不知道。

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