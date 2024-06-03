孫安佐呼麻脫序被逮！命理師揭「2原因」：恐是狄鶯孫鵬害了他

▲藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐，在泰國呼麻、私闖民宅被逮。（翻攝自 PPTV HD 36 Youtube）

圖文／鏡週刊

藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐，遭爆在泰呼麻、私闖民宅被逮！知臨仙境執行長、易經命理師高煜霖研判，恐是長輩溺愛，加上流年不利的結果。因孫安佐是2000年1月生，應是己卯年，肖兔；今年2024年，是甲辰年，就流年運勢來看，孫今年是「害剋」年民俗角度，肖兔的人在龍年，均算有犯到此要件，如此就要注意，周邊親人自以為好的對待，卻是反效果的相害；或好朋友自以為的關心，卻是扯後腿的作為。

高煜霖表示，若時間往前推，2018年孫在美國犯下恐怖威脅罪來分析，當年是戊戌年，肖狗，與孫的肖兔是「六合」年，理應是相當好的一年。不過，孫在前一年2017年下旬開始租槍、買子彈來看，就埋下日後「被逮獲」的機率，因為2017年是肖雞年，孫的兔在這一年是「六沖」年；簡單說，孫在2017年容易有負面作為的想法出現，而且還真的去做；所以，到了2018年（六合年）時，不是因表現好被發掘，反因流年的六合被合住了，而呈現負面事件的概念。

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高煜霖指出，孫刑滿後被驅逐出境回台，2020年台灣以在美國犯行，再起訴孫；2020年是庚子年、肖鼠，屬兔的孫在這一年是「刑剋」年；再退一萬步說，孫會如此的超脫常理、爆衝的行徑，不同於同齡該有的表現，從易經生肖姓名學來看，恐怕是長輩過於的「疼愛」所產生的。

高煜霖說，因為代表長輩緣的「孫」字，是「子」和「系」組合，其中「子」與孫的兔，會產生「刑剋」，「系」會讓孫的兔披彩衣；也就是說，漂亮的兔，容易被宰殺，獲取最大利益的概念。整體而言，孫恐怕是因「姓氏」的關係，加上流年運勢負能量的累積，才形成今日的結果吧！



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