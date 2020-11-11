超商量販雙11優惠一次看！「咖啡買11送11、搶5折家電」荷包省一波

▲7-ELEVEN雙11推出咖啡「買11送11杯」。（圖／記者陳涵茵攝）

記者林育綾／綜合報導

雙11購物節今（11）日正式開打！各家便利超商、量販超市紛紛祭出優惠，許多整合線下及線上同步回饋，包括生活用品、咖啡、美食、家電、3C用品⋯等都有折扣，如咖啡買11送11杯、多項商品買1送1、指定商品下殺111元、滿額贈1111點數等，《ETtoday新聞雲》為您整理懶人包，想趁機省一波快筆記！

4大超商優惠

【7-ELEVEN】

7-ELEVEN推出雙棍節咖啡優惠，特大熱美式27杯1111元，省509元；CITY CAFE特大熱拿鐵22杯1111元，省429元，各限量10萬組。另外CITY PRIMA熱美式買11送11杯，省880元；以及CITY PRIMA熱拿鐵買11送11，省990元，各限量2萬組，限販售精品咖啡門市兌領。

想喝奶茶也有優惠，現萃茶熱經典純奶茶31杯 1111元，現省439元，限量1萬組，限販售現萃茶門市兌領，各大線上支付和實體門市皆可購買，限時限量，售完為止，優惠僅到11月12日止。

▲全家集結旗下3大線上平台推出雙11優惠。（圖／業者提供）

【全家】

全家3大線上平台即日起至12月1日祭出超殺優惠，其中Line團購的「全+1行動購」推出團購王活動，只要參加1次團購且完成訂單就可獲得10元（存入Fami錢包，每人上限20元），發票金額單筆滿111元還有點數回饋11%。而會員APP則推出點數投注活動，只要使用1111會員點數參加投注遊戲，立即獲得10元購物金，還可參與家電抽獎。

而「全家行動購」電商平台即日起至12月1日，只要滿99元直接免運，且11月13日前每日將有限時限量整點閃購，共超過80種商品最低「下殺2.5折起」，活動期間只要累計購物滿5筆，還可獲得隨機一筆訂單之等值全家購物金抽獎資格。

全家也攜手foodpanda於生鮮雜貨專區內的全家專區，11/11推出中杯單品熱、冰美式及中杯單品熱、冰拿鐵買1送1，而至11/30下單滿150元還可現折30元，每日限量750名，每日前200名再加送中杯美式1杯。

▲萊爾富雙11推出「大熱美單杯11元」等優惠。（圖／萊爾富提供）

【萊爾富】

萊爾富搶攻會員經濟，11/11推出會員限定Hi Café 大熱美式咖啡「單杯11元」，等於是對折再對折；另11/17前更推全店消費滿150元「點數11倍送」，再抽10台Gogoro 3 Plus。而APP也推出新上線的「整買零取」指定商品最低下殺45折起，以及多項指定飲品「買11送11」起。

【OKmart】

11/11至OKmart 便利商店購買大杯美式或拿鐵，即享「買11杯送11杯」的超殺優惠；雲端商城OKmall則是祭出大杯美式或拿鐵享「買5杯送5杯」，再加贈「1111點會員點數」的優惠。另外門市也精選超過百件商品「買一送一」，包括飲料、沖泡飲品、生活用品等，滿足喜歡在家自己沖泡咖啡或飲料的消費者。

量販、超市優惠

▲家樂福雙11直播「搶5折家電、抽萬元禮券」。（圖／業者提供）

【家樂福】

家樂福線上購物全站自11/11至11/13，指定商品消費滿額1111元享11%折扣；同時11/11至13日每晚8:00-9:00於家樂福FB粉絲團、LINE官方帳號舉辦「嗨購直播」，鎖定直播除了可搶「5折家電及家居用品」，如飛利浦HD2105智慧萬用鍋、法國特福巧變精靈六件鍋具組，還有機會抽中「萬元禮券」。

▲全聯「雙11購物節」限時3天線上線下同步優惠，實體門市超過300項商品買1送1起。（圖／全聯提供）

【全聯福利中心】

全聯雙11整合線下及線上，即日起至11/12，實體門市祭出超過300項商品「買1送1」，還有限定商品「111元起」、加贈「111福利點」好康。電商平台「PXGo!全聯線上購」則祭出使用PX Pay支付，單日每滿1111元就送1111點福利點，最高享10%回饋。

另PXGo!還推出「OFF COFFEE X 阪急麵包」超殺合購價，只要購買冰/熱美式（30入） +阪急麵包（30入）組合，原價1,650元，限時只要1,111元，等於現省539元。冰/熱拿鐵（30入）+阪急麵包（30入）則優惠價1,450元（原價1,950元），現省500元。若再搭配使用PX Pay支付滿1,111元送1,111福利點，換算下來等於美式配麵包不到35元，拿鐵配麵包也只要45元，領取無期限，還能轉贈親朋好友，趁雙11揪團正是時候。

自11/10至11/19，同步推出超過10項3C家電品預購，其中「Switch藍紅主機加精選遊戲組」是首度推出，不只祭出91折還可宅配到府，限量100台；「德律風根迷你震動按摩槍」則下殺34折，不到1000元即可入手。

【愛買】

愛買推出線下及線上優惠，實體通路部分，11/11有Happy Go點數限時10倍瘋狂送，期間只要使用HAPPYGO Pay單筆滿1111元就送111點，單筆最高可獲333點。而品項折扣部分，有保健、護理指定用品單筆滿額現折50元，個人清潔保養、生理用品系列單筆滿額送100元，衣物洗劑單筆滿額現折30元等優惠。

▲愛買雙11推出線下及線上優惠。（圖／業者提供）

電商部分，愛買線上樂天平台於雙11當日全館89折、3C商品98折、整點激殺商品43折起，更端出「iPhone 12享73折」超殺優惠。而愛買Friday購物平台至11/12日上午9時59分，限量開灑100元現金紅包，100元券可直接折抵訂單金額，期間下單再抽111元折價券。至於愛買yahoo奇摩商城平台，雙11當日則推全館92折，愛買蝦皮商城推出當日全館89折起。

▲頂好雙11祭出「買一送一」等五重優惠。（圖／業者提供）

【頂好】

頂好超市推出期間限定「五重優惠」，11/11當天有熱門的「買一送一」，還有消費「滿111元就送11元生鮮抵用券」；而即日起至11/18也加碼祭出單筆消費滿699元，即送總價值超過5千元的「省錢折價本」，使用日期至12/31止。同步還有「悠遊付優惠活動」至11/30、「日式經典夢幻家電集點加價購」活動至明年2/17。



▲city’super在11/10至11/12限時3天，於全台6店加上板橋ROCYE’快閃店，推出ROCYE’生巧克力「1+1優惠」。（圖／city’super提供）

【city'super】

city’super在11/10至11/12限時3天，於全台6店加上板橋ROCYE’快閃店，推出ROCYE’生巧克力「1+1優惠」，只要購買一盒原價520元的生巧克力，再加一盒優惠價只要699元；醇巧克力20枚原價280元，加一盒優惠價只要399元；一盒原價480元洋芋片巧克力，加一盒只要666元，讓長期支持ROYCE’粉絲在雙11不孤單。

另即日起至11/15於全台7店，擴大規模蒐羅嘉義縣18個鄉鎮、20款特色農產一同展售，其中包括水果界愛馬仕「極光哈密瓜」禮盒，限量300組獨家開賣，原價799元，特價650元。

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