女兵「背男友偷吃」庫房、司令台炒飯！控學長性侵4次　慘遭打臉

▲金門女兵與學長發展戀情。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子在金門服役，對學妹動情，2人選在部隊庫房、廁所、司令台野砲極盡纏綿，後來知道學妹在台灣有論及婚嫁的男友，數度揚言懇親會時絕對會給他「不期而遇的驚喜」，更要向她男友揭發劈腿事實，學妹反擊指控是遭性侵4次。金門地檢署偵查後，認為2人有性交事實不起訴處分。

男子被女方指控後，還遭軍中長官多次約談，並受禁假、禁足、監管等處分，且引發軍中輿論，稱他是「強姦犯」、「性侵犯」等，飽受壓力，因此受同儕、長官的言語霸凌。而後於調查期間，又受託管處分，使男子求助無門，飽受煎熬，承受莫大的精神壓力，甚至興起自殺的念頭，最後還被勒令退伍。

全案經福建金門地方檢察署檢察官偵查後，認本件學妹並未提出男子違反被告意願的證據，且學妹仍繼續接受男子的邀約見面，顯與一般妨害性自主的被害人，於遭受性侵害後難以再與加害人共處，會儘量設法逃離加害人有違常理。

又從兩造自去年9月17日起至同年11月22日止密集通話，均未提及有何遭強制性交之情形，反而係向原告傳送親暱之訊息，除被告之指訴外，並無任何補強證據，復查無其他積極證據足認原告有何犯行，應認犯罪嫌疑不足而為不起訴處分確定等情，後來以性侵罪證不足，對男子做不起訴處分。男子回到台灣後，向學妹請求精神損害賠償。

彰化地院承審的法官認為，刑事案件與民事案件的證明程度本不相同，雖然邱男刑事不起訴，但學妹指控男子的強制性交非憑空捏造，2人確有發生性關係，但從案後兩造的LINE對話發現，男子對學妹時有親暱、時有威脅，同時也無法提出2人為合意性交的積極證據，男子要求80萬的賠償並無理由，因此駁回，判男子敗訴。

►日女成無頭骨骸！來台遭分屍至今找不到頭顱，冷血運將夜半看到飛頭狂聽佛經，老刑警談井口真理子命案

►「海洋拉娜平替版」下殺2111元！鐵粉都用完20罐了，妳還等什麼？