10年女友躺床視訊！一翻身「看光光」綠爆…他心碎：我的問題嗎？

▲原po利用工作空檔跟女友視訊。（示意圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

在生活忙碌的狀況下，要經營且維持一段感情不容易，一名男網友表示，最近工作繁忙但還是心繫著愛人，趁著空檔和交往10年的女友視訊，一開始女友表示自己在家，結果一翻身不小心露出馬腳，發現那是一張陌生床，且旁邊還有一名半裸男子，瞬間驚覺自己頭頂綠綠的，「我只想好好交個女友啊！」

原PO在臉書「戀愛公社」發文，最近工作繁忙，沒有多餘的時間可以約會，趁著值夜班的空檔與女友視訊。一開始女友表示自己在家，因為身體不舒服躺在床上，聊到一半後，女友一翻身露出破綻，發現對方其實不在家，而是在旅館，且身邊還躺著半裸男子，下半身蓋著棉被。

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▲發現自己綠綠的，他心碎表示「是我的問題嗎？」（示意圖／pixabay）

撞見綠爆的一幕，他崩潰直呼，「我只想好好交個女友，10年感情我好不捨，這是我的問題嗎？還是女友是慣犯！我心情好糟…」本來還開心的視訊聊天，結果一翻身看到陌生床，才驚覺一切都是騙局。

貼文曝光後，許多網友留言安慰他，「放手你會好過點」、「我想10年車也該換了」、「別人開房間還敢跟你視訊，你是多好騙，還是她很不在乎你」、「別人的老婆讓你睡10年，你賺到了」、「直接放生」、「跟別的男人在床上都敢跟你視訊，那就表示她想分手啊」。