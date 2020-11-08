離島第一！金門縣府攜手KKday　加速推動觀光產業數位化、國際化

▲金門縣政府陳朝金秘書長(左一)與國際知名旅遊體驗平台KKday簽訂MOU 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門縣政府8日與國際知名旅遊體驗平台KKday簽訂MOU（合作備忘錄），宣示金門縣政府與觀光產業站在一起，協助開創新通路、新營運模式，強強聯手加速推動金門觀光產業數位化、走向國際化，為金門旅遊市場帶來新契機。簽訂儀式上，陳朝金秘書長與貴賓大玩cosplay，換上古裝，在國定古蹟總兵署拍照像極了穿越時空，要傳達出金門古蹟、古厝非常多，很適合年青人來玩時下最流行的穿越劇。

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▲簽訂儀式上，陳朝金秘書長與貴賓大玩cosplay。（圖／記者林名揚翻攝）

金門觀光要跟上潮流，也要朝國際化發展，金門縣府陳朝金秘書長表示，KKday站上超過3萬個目的地旅遊商品、涵蓋550座城市與92個國家，平台支援多國語系，未來能讓本縣觀光資源接軌國際。KKday將助力加強城市觀光行銷、旅遊產品深耕、強化單點深度體驗活動，將觀光產品數位化，以提供最即時、最便利的一站式服務，同時協助在地旅遊業者數位轉型，永續經營自我品牌。

▲在國定古蹟總兵署拍照像極了穿越時空，要傳達出金門古蹟、古厝非常多。（圖／記者林名揚翻攝）

KKday表示，MOU簽訂後將投入更多資源，攜手金門在地產業邁向數位化時代，盼藉此合作機會整合地方觀光資源、發展多元特色，並針對不同消費族群，組建多樣化主題遊程，吸引更多遊客關注，為疫情後國際旅遊市場的行銷推廣，創造嶄新的機會與商機。同時KKday全新推出「旅遊業預訂系統rezio」，幫助旅遊產業與在地業者數位轉型，rezio專為目的地旅遊店家量身打造的預訂服務，除了能幫助店家輕鬆且快速建立官網外，還能直接升級24小時網路接單、整合金流支付服務、多平台訂單整合等功能，大幅降低店家的人力營運成本與數位轉型的痛點。

金門縣觀光處表示，受新冠肺炎疫情影響，在初期嚴重創金門的觀光產業之際，縣府第一時間，針對各觀光產業進行全面性的職能培訓課程，輔導業者提高服務質量。接續也即時掌握國旅市場動向，加強「遊金門類出國」行銷，並促成郵輪跳島遊金門、推動海上公路，輔以舉辦各項大型觀光活動，讓金門的旅遊淡季不淡，目前金門的旅遊熱度不輸暑假旺季，種種作為都展現攜手業者拚觀光的行動力，更將透過與KKday的合作，加強金門的國際行銷及深度體驗活動，讓國內外更多遊客知道多樣迷人風貌的金門可以玩得很不一樣。