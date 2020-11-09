盼小三通逐步、局部開放　楊鎮浯：不要讓「連結」完全消失

▲金門縣長楊鎮浯、陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



記者蔡紹堅／金門報導

兩岸「小三通」受新冠疫情影響，已停航近9個月，不少金門鄉親都期望小三通能逐步恢復，重振往日觀光榮景。對此，金門縣長楊鎮浯表示，疫情消失前，都必須執行隔離措施，因此「小三通」就算恢復，也難對觀光有太大助益，反增加疫情風險，不過，仍希望中央能在疫情受控的情況下，局部開放小三通，讓金門鄉親感受到逐步恢復的希望。

金門縣長楊鎮浯6日與陸委會副主委邱垂正在金門會面，談到已停航近9個月的「小三通」時，楊鎮浯提到，「小三通」受疫情影響停航之前，才創下搭乘人次紀錄，幾乎每個周末都客滿，金門觀光客有超過一半都是陸客，因此停航之後，金門的觀光產業受到不小的衝擊。

▼停航之前，「小三通」幾乎每個周末都會客滿。



楊鎮浯指出，有許多金門鄉親都希望「小三通」能逐步恢復，重振往日的觀光榮景，還有一些在廈門投資置產的鄉親，受疫情與停航影響，無法前往廈門管理，造成許多房產糾紛，「無論從日常生活或產業發展的角度而言，小三通的暫時關閉，確實造成偌大的影響。」

楊鎮浯認為，在疫情消失之前，都必須執行隔離措施，一來一往就是一個月的隔離過程，因此就算「小三通」恢復，也難對金門的觀光有太大助益，反而可能增加疫情風險。

不過，楊鎮浯也強調，希望能在疫情可控、風險降低的情況下，中央能夠逐步、局部的開放小三通，讓金門鄉親感受到小三通逐步恢復的希望，也讓小三通的「連結」不要完全消失。

▼金門縣長楊鎮浯。



楊鎮浯還說，金門因特殊地緣關係及歷史背景，過去政府在兩岸相關政策如「小三通」等，都是從金門開始試行，希望陸委會秉持一貫支持金門的態度，能夠在兼顧中央原則及地方發展的需求上，繼續在「小三通」相關建設及發展等議題，協調相關部會，給予金門更多的協助。

邱垂正則說，陸委會十分一直都很關注金門受疫情的影響，金門以觀光立縣，人流的停止確實對金門影響很大，所以他每個月來到金門大學授課，都會向地方政府與地方人士了解金門的情況，適時將金門地方需求反饋給陸委會與疫情指揮中心作為政策參考。

邱垂正強調，確實如楊鎮浯所說，疫情若不消失，「小三通」開通也無助於經濟發展，甚至會帶來疫情風險，但民眾的心情他們能夠理解，所以如何拿捏會持續長我，適時回應民眾的需求。

