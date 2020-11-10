到處借錢！優酷前總裁受賄855萬被判7年...他自曝：每月花2萬包養愛人

▲楊偉東。（圖／翻攝百度百科）



記者邱茀濱／綜合報導

優酷原總裁楊偉東兩年前因涉嫌收賄，遭到警方刑事拘留，並於2019年被逮捕。杭州市餘杭區人民法院近日公布判決，楊偉東利用職務上的便利，收受、索取業務合作單位的賄賂款共計855萬餘元（人民幣，下同），行為已構成「非國家工作人員受賄罪」，因此一審判7年有期徒刑，並沒收200萬元的財產。楊偉東被逮後證實，他每月付2萬元包養情人。

根據刑事判決書指出，2016年至2018年，楊偉東擔任某網絡技術（北京）有限公司總裁期間，利用其全面運營、管理某等相關平台的職務便利，收受、索取業務合作單位的賄賂款共計人民幣855萬餘元，並為他人謀取利益。

值得注意的是，楊偉東收受的錢款幾乎全拿去包養愛人。季姓女子出庭時表示，她和楊偉東於2014年或2015年成為情侶，2018年4、5月時想換房子，所以向楊偉東提出借款400萬元，6月底，對方稱錢已經準備好了，幾天後就有人將錢款分幾筆轉給她的母親。不過，季女當時認為不是買房的好時機，所以在楊偉東知情的情況下，拿400萬現金去買了理財商品。

另外，楊偉東也證實兩人的情侶關係，並透露季女於2018年7、8月從某公司離職後一直不工作，他則每月以2萬多元包養對方，但僅能當作基本生活費，所以就建議對方去學習理財，之後還分別向王男、程男借了200萬元，轉入季女的帳戶，讓對方去投資，收益則讓她當生活費。

法院認為，楊偉東利用其作為公司職員職務上的便利，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額巨大，他的行為已構成「非國家工作人員受賄罪」，因此一審判處7年有期徒刑，並沒收他200萬元的財產。若不服判決，全案可上訴。

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