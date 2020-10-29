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酒店姐妹花「按月捧鈔3、4萬」換安心經營　北檢聲押2貪警5業者

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▲▼ 中山分局中山一派出所李功華涉收受酒店業者行賄貪瀆案（圖／記者劉昌松攝）

▲中山分局中山一派出所李功華涉收受酒店業者行賄貪瀆案（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、游宗樺／台北報導

台北市警局中山分局2名警員，涉嫌從2013年開始，趁著任職中山一派出所期間，藉由包庇轄區內「嘉麗寶集團」業者經營的酒店等特種行業，每月收取3、4萬元賄賂，還接受到店飲酒招待。其中1名警員還另外收受「888卡拉OK店」業者的三節禮金至少10萬元。台北地檢署28日指揮警調兵分29路搜索，並約談涉案的2名警員及業者等13人到案，經漏夜訊問後，涉案警及酒店負責人、會計共7人遭到檢方聲押禁見。

檢調根據線報，從2018年起展開偵辦中山分局警官、警員涉及與酒店業者勾結弊端，已在過去分2波起訴10多名警員，涉嫌收取「立邦」、「夜王」2家酒店業者的賄賂，其中曾任中山一派出所所長的林崇成等3名警官一審獲判無罪，全案目前仍在上訴審理中。

▲▼佳麗寶負責人曾小琪。（圖／記者游宗樺攝）

▲佳麗寶集團曾姓負責人遭檢聲請羈押。（圖／記者游宗樺攝）

辦案人員在調查酒店收賄案時，另外查出曾於2013年間任職中山一派出所、現為大同分局寧夏所警員的李功華，以及另名在2014年到2017間，任職中山一派出所、現為警備隊警員的陳俊安，2人涉嫌在任職管區期間，收受「嘉麗寶集團」曾姓姐妹每月3至4萬元賄賂，以及到酒店消費接受招待等條件，換取協助通風報信，協助集團旗下宴麗蕾迪坊、紀梵希餐坊等6間酒店躲避查緝。此外，陳警也涉嫌在2016年到2017年間，收受另間「888卡拉OK店」鄭姓房東等人支付的三節禮金，合計至少10萬元。

全案經過台北地檢署檢察官林錦鴻指揮調查局北機站、台北市警局調查蒐證後，28日兵分29路搜索約談13人，經檢方偵訊後，陳、李2名涉案警員，以及曾姓姊妹等5名酒店業者、會計遭檢方聲押，另外，「888卡拉OK店」的鄭姓業者則被諭令以20萬元交保。

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