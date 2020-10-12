高雄官警集體收賄包庇賭場　前督察重判18年半定讞

▲高雄官警集體收賄包庇賭場案，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市警局維新小組前督察員蔡景德等3名官警，在任內包庇賭博電玩，並收受賄賂高達891萬，一二審均將蔡男重判18年6月、併科罰金800萬元，同案被告仁武分局巡官林霙璋15年2月，另小港分局交通組長齊德清也被重判8年以上重刑。全案再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。

判決指出，高雄李姓、謝姓電玩業者經營廿多家賭博性電玩店，為避免警方臨檢查緝，自2012年起透過白手套行賄涉案官警。而案發當時，蔡男擔任高雄市政府警察局督察室警務正、督察員，負責綜理維新小組業務，職司查緝重大風紀誘因場所，並對轄區內經營賭博之電子遊戲場負有查緝取締之責。

但業者透過2名退休的警官陳金生、涂啟峯，向蔡男等3人行賄。其中陳金生更曾任高雄市政府警察局左營分局副分局長，於2008年退休後轉任「財團法人警察之友會」左營辦事處幹事，曾為蔡男、齊男上司，因此與2人熟識。至於涂啟峯則曾任交通警察大隊逕行舉發組警務員，因業務交接與林男熟識。業者就透過2人關係，行賄3名官警。

而據檢警清查，3人自自2012年7月至2015年10月止，勾串業者按月收賄，並包庇業者以規避查緝，總計蔡男、齊男、林男分別收受693萬、111萬和87萬賄款。檢方對3人提起公訴。

一審法院審理後，將當時已經退休的蔡男重判18年6月、併科罰金800萬元，齊男也重判12年、褫奪公權6年，林男重判15年2月、褫奪公權7年。二審則維持蔡男、林男部分，齊男則被認定收賄次數減少，改判8年10月、褫奪公權4年。全案再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。