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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

他給貪官忠告！　懊悔收賄吐真言...「對方有天肯定供出真相！」

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▲▼大陸貪官收賄。（圖／翻攝 新京報）

▲大陸貪官坦承收賄，說出經典懺悔文。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／台北報導

大陸浙江省紀委監委近日釋出一段懺悔視頻，涉嫌貪污的義烏市赤岸鎮農業服務中心原副主任王亮面對鏡頭，萬分懊悔表示，「他（行賄人）不管送你什麼東西，他表面上是客客氣氣的，但是心裡一定在恨你。」每收下一筆不義之財，離慘痛教訓就走近一步。結果這翻懺悔言引起大陸網民熱烈討論，不少人留言，「還有很多大貪官要小心了」、「早知如此何必當初。」

根據大陸媒體新京報指出，金華市紀委監委通報，王亮違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品，存在形式主義官僚主義問題，對群眾合理訴求推諉扯皮，消極應付，造成不良社會影響；違反廉潔從業紀律，利用職權，向他人借款，至案時未歸還。違反國家法律法規規定，非法收受他人所送現金、超市購物卡、香煙票等財物，數額巨大，涉嫌受賄犯罪。2019年8月，受到開除公職處分。

▲▼大陸貪官收賄。（圖／翻攝 新京報）

▲大陸近年大力打擊貪官，收錢花招百出。（示意圖／翻攝 新京報）

該內文指出，王亮被逮捕後立刻認罪，並且說出許多經典懺悔文，面對過去向他行賄的人，他說，「他不管送你什麼東西，表面上是客客氣氣的，但是心裡一定在恨你。要來查處你的一天，你千萬不要再有僥倖的心理，別人會幫助你隱瞞，別人不會為了你來放棄自己的前途和事業，他一定會第一時間告訴組織，曾經送過你什麼。」

王亮也坦承，只要手頭緊就找冤大頭取錢。他說，「資金緊張的時候可以向施工單位借取一下。這些年總是心理包袱放不下，有時候會覺得這個人總是處於一種空虛和害怕的狀態。」

監獄,坐牢,服刑（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸貪官懊悔，送錢給你的人表面客氣，遲早供出真相。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

王亮以過來人的心情，發出三個忠告。他表示，「一、從來沒有一個行賄的人是心甘情願的，他滿臉堆笑，請您笑納的時候心裡一定是在咒罵。二、從來沒有什麼天知、地知、你知、我知，在必要的時候，他絕不會為了你賠上自己。三、你每收下一筆不義之財，你離我的慘痛教訓就走近一步。」

報導引述法院最後判決，王亮身為公務員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受或索取賄賂共計人民幣51萬余元。2019年10月，王亮因犯受賄罪被判處有期徒刑三年零六個月，並處罰金人民幣二十萬元。

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