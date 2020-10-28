中山分局再爆貪瀆　2警月收3到4萬包庇酒店…檢調29路大搜索

▲曾任台北市中山分局中山一派出所的2名警員涉嫌收賄包庇酒店業者遭搜索約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市警局中山分局陳姓、李姓2名警員，涉嫌從2013年起，任職中山一派出所期間，包庇轄區內「嘉麗寶集團」業者經營酒店等特種行業，按月收取3、4萬元賄賂，以及到店飲宴招待，其中陳警另外收受888卡拉OK店業者三節禮金總計至少10萬元，台北地檢署28日指揮警調兵分29路搜索，並約談陳、李2警在內13人到案。

檢警調單位從2018年起，根據線報展開偵辦台北市中山分局官警與酒店業者勾結弊端，過去已經分2波起訴10多名警員，涉嫌收取「立邦」酒店、「夜王」酒店也者賄賂，其中曾任中山一派出所所長的林崇成等3名警官一審獲判無罪，案件仍在上訴審理中。

辦案人員根據先前陸續偵查取得的資料，另外查出曾在2013年間任職中山一派出所、現為大同分局寧夏所的李恭華，以及2014年到2017年間，任職中山一派出所、現為警備隊的陳俊安，也涉嫌在任職管區期間，收受嘉麗寶集團曾姓姊妹每月3到4萬元賄賂，以及到酒店消費招待，交換條件是協助通風報信，協助集團旗下宴麗蕾迪坊、紀梵希餐坊等6間酒店躲避查緝。此外陳警也涉嫌在2016年到2017年間，收受另間888卡拉OK店鄭姓房東等人支付的三節禮金，合計至少10萬元。

案經台北地檢署檢察官林錦鴻指揮調查局北機站、台北市警局調查蒐證告一段落後，28日兵分29路，搜索約談13人，其中包括陳、李2名涉案警員，以及曾姓姊妹等4名業者，都被列為《貪污治罪條例》行收賄等罪嫌疑人。

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