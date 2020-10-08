水保局官員被爆喝花酒不降職反升　陳吉仲：不符合事實

▲針對水保局被爆喝花酒、收賄案，陳吉仲表示，是特定媒體報導不實。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

農委會水土保持局台中分局官員被爆8名同仁涉嫌喝花酒，還集體收賄，其中，台中分局秘書楊燕山遭收押，另外5人交保，但有媒體報導台北、台中分局長雖調職，陞遷序列卻疑似不降反升，農委會主委陳吉仲今（8日）被問此事強調，「特定媒體報導不符合事實」。

陳吉仲今出席立法院經濟委員會就業務報告並備質詢，會前聯訪被問，媒體踢爆水保局台中分局長黃振全，轉調水保局監測管理組組長。水保局台北分局長簡俊發，調任水保局企畫組組長，但簡俊發、黃振全原本都是「簡任10至11職等缺」，而現在卻變成「簡任11職等」，疑似不降反升。

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陳吉仲說，特定媒體報導不符合事實，且是故意錯誤報導，針對8位涉案人員，業務主管都調離非主管職，負責督導的分局長直接調離現職回總局，一般所謂陞遷都是當完組長再當分局長，以水保局案例，有些媒體報導不符合實際的處理現況 ，已經有召開保廉專案，邀請法務部等單位共同處理此議題，會加強所有農委會各相關單位，比法律更嚴格標準處理相關業務。有媒體再追問陞遷序列疑似不降反升，調查中找檢調又是合適？陳吉仲不願回答直接走進議場。

另外，農委會在科學人刊登廣告風波，傳出預算太高監察院要審查，陳吉仲表示，應該沒有所謂的預算太高，所有行銷預算都是依照相關規定、預算法及使用的基金來源農損基金辦理，監察院是提醒針對行銷預算，要用專項處理，很感謝監察院建議，明年預算編列就會用專項方式編列。