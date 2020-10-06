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腦麻孩子奮力前行展現生命力　世界腦麻日「頂新和德文教基金會」愛心響應

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▲▼腦麻,頂新,頂新和德文教基金會,世界腦麻日。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲中華民國腦性麻痺協會10/3（六）舉辦健走活動。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

10/6（二）是世界腦麻日。為喚起社會大眾重視身心障礙者運動權益與無障礙環境，中華民國腦性麻痺協會上週六舉辦健走活動，吸引逾600人參與，沿途有許多民眾為參與健走的腦麻孩子加油，部分孩子使用助行器輔助加入健走行列，每一步都得使出全身力氣汗如雨下，最後仍透過意志力走完全程，令人動容。

中華民國腦性麻痺協會10/3（六）舉辦健走活動，來自各地的腦麻者、家屬、社福團體及聲援的各企業朋友們逾600人，從位於北市信義路段的國家音樂廳走到大安森林公園，全程約1.8公里，希望藉此喚起社會大眾重視身心障礙者運動權益，並感受腦麻者的人生態度，以及他們因為正向人生觀所散發的正能量。

▲▼腦麻,頂新,頂新和德文教基金會,世界腦麻日。（圖／頂新和德文教基金會提供）

這項行動主要是響應「世界腦麻日」，這項紀念日是在2012年由澳洲及美國等國家發起，向全球宣導腦性麻痺，訴求患者應和一般人一樣，享有同等的權利與機會，截至今年，全球已有超過100個國家響應。

今年以來持續捐款為社福團體紓困的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，日前捐助腦麻協會紓困外，這次也贊助礦泉水響應健走活動，基金會志工也特別從彰化北上參與健走、共襄盛舉。

頂新和德基金發言人歐陽劭瑋表示，基金會今年已捐助逾5千萬元協助40多個社福團體，魏應充先生一生行善，卻飽受外界誤解，但他從未放棄以公益志業促成「台灣共好」，近日不少社福團體、味全龍迷及民眾陸續在媒體或網路上發出聲音，希望司法能儘快還魏應充先生清白，讓他為公益及棒球產業做出更大貢獻。

▲▼腦麻,頂新,頂新和德文教基金會,世界腦麻日。（圖／頂新和德文教基金會提供）

健走活動主任委員吳星宏表示，腦麻者行動非常不便，大多需要坐輪椅或透過助行器，1.8公里對他們是一段非常長的距離，健走行動展現了他們對生命永不放棄的精神。腦麻協會理事長卓碧金也指出，期待透過世界腦麻日活動，推廣《身心障礙者權利公約》的精神，希望大眾一起關注身障者的權益，瞭解他們也可以付出、奉獻，建立自我存在的價值。

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