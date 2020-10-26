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青農創業與父親吵架離家7次　4年終獲父親認同入股

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▲▼ 青農返鄉,頂新和德文教基金會,祥銓農創,魏應充,好食好事。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲祥銓農創執行長陳季微過去興起創業念頭，但未獲父親認同。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

政府近年大力推動「青農返鄉」，然而返鄉青農並非都一帆風順。祥銓農創執行長陳季微2016年回台東幫父親分擔工作，後興起創業念頭，但未獲父親認同，回家第1年就跟父親吵架吵到離家出走7次。後來她偷偷在外創業，在產品獲Halal認證、進軍穆斯林世界後，最近終於獲父親認同、並成功邀請父親入股。

頂新和德基金捐助人代表魏應充憂心農業勞動人口老化，農村凋零，近年捐助成立好食好事基金會，扶植食農新創產業。基金會前年起推動國內唯一的食農加速器種子計畫，透過各領域業師，協助入選的食農新創團隊找到更多市場利基，另也透過講座，分享食農創業趨勢與商業模式。

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陳季微近日在基金會舉辦的「2020 Future Talk創新突圍新食代」系列講座，笑談她和父親從吵架到和解的創業之路，現場還有芙彤園營運長張瑾文及今年入選加速器的新創團隊分享經驗，吸引上百人參加。

陳季微大學讀社會學，研究金融產業，畢業後曾在金融顧問公司上班，本來公司要派她到上海，但因父親種植牛樟木、沉香樹工作繁忙、人手不足，加上身體微恙，她決定辭職回家幫忙並建立自有品牌。

▲▼ 青農返鄉,頂新和德文教基金會,祥銓農創,魏應充,好食好事。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「2020 Future Talk創新突圍新食代」系列講座，吸引上百人參加。

陳季微說，父親一開始並不認同，認為把樹種好就好，「農村創業不可能成功」，她則認為自己的想法正確，父女理念不合，經常吵架，陳季微回家第1年，就吵到離家出走7次。她認為傳統木業需要創新轉型，2017年瞞著父親開設公司、獨自研發新產品，直到半年後才被發現。

陳季微在實驗室培育沉香結香菌種，立志「把不會香的沉香木變成會香的沉香木」，從育苗到採收一條龍，並利用父親留下的資源再生或低價農產再利用、提升產品價值，也協助小農開發行銷。2018年進入好食好事加速器種子計畫，2019年成功開發沉香精油後，獲得Halal認證，也順利將產品推進需求最大的中東國家。她說，最近終於請到父親入股，代表獲認同了。

芙彤園營運長張瑾文則在講座中分享如何在營運與社會影響力間取得平衡、打造有效商業模式，例如，洗沐用品中的化學物質可能成為環境賀爾蒙，導致掉髮、不孕、失智、過敏等危害。為了解決社會問題，「芙彤園」找出300多年前最古老的肥皂——肥皂草（Soapwort），藉由天然皂素與精油精露混合、做出無化學添加的洗劑。

張瑾文表示，芙彤園將包裝塑造「台灣莊園」的商品走向國際，並藉聯名品牌與參與獎項競逐、爭取能見度，以訂閱制度及B2B2C模式，主打客製化商品、少量多樣生產模式。最後，結合區塊鏈科技套用農藥溯源，讓農民與消費者在募資初期即相互信任，並以區塊鏈「芙彤幣」群眾募資，達成前3年就能以自然農法創業的目標。其中「認養一畝香草田計畫」更創新模擬開心農場遊戲作募資平台，讓企業也可認養香草，從中換得等值禮品及露出機會。大膽創新引領芙彤園站穩市場，成為兼顧永續與營運的社企平台。

好食好事「2020 Future Talk創新突圍新食代」系列講座第3場將於11月5日於三創生活12 樓舉辦，主題為：「搶佔先機　飲食創新的下一波佈局」，活動詳情請追蹤好食好事官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/Haoshi.Foundation，報名連結：https://www.accupass.com/event/2010150835369884502430

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