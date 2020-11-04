社福團體陷募款寒冬！魏應充資助注暖流　六月響應公益讓愛延續

▲藝人六月到彰化聖家啟智中心擔任一日志工，以實際行動支持社福團體，更大力號召眾人響應公益。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／彰化報導

「我們覺得很簡單的事情，比如說吃飯、喝水，甚至走路、坐好、坐下，對他們來講都是非常大的一步，他要跨這一步不知道要跨多久！」溫柔地抱起慢飛天使，耐心地在一旁陪伴玩耍，藝人六月受邀擔任一日志工，毫無明星架子，渾身散發母愛光輝，因為升格當雙寶媽後，她對於兒童議題更加關注。



▲藝人六月到聖家啟智中心擔任一日社福志工，暖助慢飛天使。（圖／記者謝婷婷攝）

實際體驗過第一線服務的辛勞後，六月感觸很深地說道，「教保老師非常辛苦」，因為真正來到彰化縣私立聖家啟智中心，參與了課程活動，更能知道他們的困境，「來這邊的幾乎有一半是弱勢家庭」，所以她除了以實際行動支持社福團體，更大力號召眾人響應公益，「需要大家的捐款，才可以幫助他們得到更好的福利」。



▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡(左1)帶領同仁關懷服務對象。（圖／記者謝婷婷攝）

事實上，2020上半年受到疫情影響，台灣社福團體也進入了募款寒冬，像是彰化聖家啟智中心，就比去年同期減少約40%，身心障礙者照顧服務一度出現資金缺口，有鑑於此，頂新和德文教基金會率先啟動紓困，除了在經費上給予援助，更邀請明星、網紅等接力送暖，讓愛延續。



▲魏應充關懷弱勢不遺餘力，持續隔空資助社福團體。（資料照／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，頂新和德文教基金會創辦人魏應充，一直希望透過慈善跟教育的相關工作，帶動「善愛為寶，台灣共好」，因此基金會啟動了多項慈善計畫，與全國各地的社福團體展開合作，就是希望透過資源串接，把魏應充創辦人善的理念，持續永續循環的經營下去。



▲聖家啟智中心主任劉嘉琪(右3)致贈感謝狀予六月。（圖／記者謝婷婷攝）

「非常感謝頂新和德文教基金會，對於我們的服務經費上，就是稍稍有可以緩解！」聖家啟智中心主任劉嘉琪，除了對基金會及時伸出援手表達謝意，更感謝副執行長蕭巧怡親自帶領同仁，並邀約六月擔任一日志工關懷服務對象，幫小型社福機構增加曝光、宣傳，另外她也希望，「期盼有更多企業跟社會大眾，能夠讓我們在服務經費上，更無後顧之憂的提供早期療育的兒童或是成人，更多的一些服務。」



▲頂新和德文教基金會推出限量「公益共好包」鼓勵捐款。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會關懷弱勢不遺餘力，自今年4、5月起，捐助超過5000萬元給40多個社福團體後，9月份又加碼推出「公益共好包」，只要透過活動官網，完成捐款並登錄資料，就能獲得回饋好禮，目前已有多位名人力挺分享訊息，也讓加入送愛行列成為最暖話題。