我主動提開放萊豬進口？　外交部「未否認」：美國兩黨都支持

▲高嘉瑜質詢外交部次長曾厚仁。（圖／翻攝國會頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

含萊克多巴胺的美豬、美牛將於明年開放進口，但是否隨著美國總統換人當而有變數，朝野兩黨都相當關心。對此，民進黨立委高嘉瑜日前於質詢時提問，開放萊豬是否我方主動？外交部表示，政策是以國家整體利益做考量。

針對萊豬開放議題，高嘉瑜11月2日於外交國防委員會質詢提到，政府是否因拜登當選響我國貿易談判，外交部次長曾厚仁表示，「不會」因為這政策已宣示，立法院有很多討論。

高嘉瑜接著提到，當初決定開放萊豬，是美主動還是我方主動？曾厚仁說，「這是我方就整體國家利益做考量」，美國兩黨，都表示支持歡迎，拜登也很歡迎。

對此，高嘉瑜質疑，所以是我方主動拋出善意，但那時候是善意是做給川普，之後換拜登當總統，這樣的善意是不是會變惡意，國人也會質疑這樣的外交人家買不買帳領不領情，且現在也沒看到美國貿易談判有釋出善意。

另外，高嘉瑜也提到，美國貿易談判曾因我國校園禁止基改食品進入校園有很大反彈，這次萊豬開放，是不是會重演基改不進入校園的意題，美方是否會要求？曾厚仁說，外交部會做好意見交換。

不過，高嘉瑜不滿萊豬為何不能用這樣的魄力要求，若美方沒有因我們開放失壓，那為何不能跟基改食品一樣的做法，不要讓來豬進入校園？曾厚仁強調，這並不是外交部執掌的範圍。

高嘉瑜認為，外交貿易談判溝通上都是環環相扣的，這是談判重要的籌碼，這些風險美方要求有沒有納入考慮，否則就會被質疑標準不一，政府應好好跟民眾溝通。