陸推網貸監管新規後　馬化騰卸財付通法定代表人職務

▲騰訊CEO馬化騰。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

隨監管力度趨嚴，大陸BATJ（百度、阿里、騰訊、京東）等巨頭一舉一動都受到關注。據《天眼查》工商登記資訊顯示，隸屬於騰訊旗下的支付平台公司財付通，原法定代理人馬化騰已卸任職務，改由林海峰接任，外界認為這或許與大陸官方9日晚間，就網路小額貸款新規公開徵求意見有關。

《天眼查》資訊顯示，財付通9日發生變更，騰訊創辦人兼首席執行官馬化騰退出財付通法定代表人職務，由副總裁林海峰接任。林海峰2010年加入騰訊，2019年6月升為副總裁後，全面負責騰訊金融科技業務發展。

對此次變動，騰訊回應稱，這是基於公司管理結構優化需要做出的正常調整，於此前向主管部門提交變更申請，並於10月獲央行批准。

在此之前，財付通還曾於4日發生過工商變更，將註冊資本額從10億元人民幣，調整為25億元人民幣。

財付通成立於2006年，經營範圍包含：電子商務、電子支付、支付結算和清算系統的技術開發，以及計算機技術服務等，是中國最早的領先支付平台，也是首批獲得中國人民銀行《支付業務許可證》的專業第三方支付大型企業，目前有超過2億用戶。

另一方面，雖退出法定代表人職位，但股權資訊顯示，馬化騰仍是財付通的實控人，因為財付通大股東為深圳市騰訊計算機系統有限公司，持股95%，實際控制人為馬化騰，受益股份達54.29%。

根據中國人民銀行、大陸銀保監會9日聯合發布的《網路小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》內容，明確小貸公司開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30％；而且未經銀保監會批准，網路小額貸款業務不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務，旨在嚴格限制借貸制度、規範金融業務等，料將對行業造成一定衝擊。

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