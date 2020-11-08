雙11前陸官方下重手　約談阿里、京東27家平台「強監管」

▲大陸雙十一購物狂歡季將至，監管部門約談多家平台強監管。圖為繁忙的快遞業者。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

電商平台消費盛宴「雙11」將至，據大陸國家市場監督管理總局通報，6日市場監管總局、中央網信辦、國家稅務總局三部門聯合召集27家主要互聯網平台企業，召開行政指導會議，表明「平台不得強迫商家站隊二選一，直播帶貨不得​​浮誇戰績」等監管規則。

事實上，從日前大陸金融監管部門對阿里巴巴集團關聯企業螞蟻金服出手，市場分析就認為，這是官方整治大型網路平台企業力度趨嚴的訊號，以避免「大到不能倒」、壟斷、破壞市場穩定、觸及官方底線等風險。

該「規範線上經濟秩序行政指導會」於11月6日召開，阿里巴巴、京東、騰訊、美團、58同城、百度、奇虎360、搜狗、字節跳動、快手、滴滴、微店、新浪微博、多點、貝殼找房、拼多多、國美在線、餓了麼、小紅書、攜程、蘇寧、同程、貝貝網、雲集網、蘑菇街、興盛優選、唯品會等27家主要互聯網平台企業參加了這個會議。

會議指稱，線上經濟在應對疫情和促進經濟社會發展中發揮了積極作用，但也存在不容忽視的問題。特別是在雙11促銷期間，競爭失序問題突出。

會議要求，不得實施濫用市場支配地位、壟斷協議和違法進行經營者集中等行為；杜絕刷單、刷評、炒信等失信造假行為，不得發布浮誇的直播帶貨「戰報」虛增流量，進行違規競爭等。

對於產品直量，大陸監管部門也要求落實責任，加大智財權保護、食安檢驗，並杜絕虛假宣傳，對促銷方案加強審查，落實網購七日無理由退貨規定等。

市場監督管理總局表示，平台要高度重視消費者個人訊息安全，並遵守稅收徵管法及其實施細則、電子商務法等法律法規，依法履行納稅義務，依法享受納稅優惠。

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