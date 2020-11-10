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中國10月CPI創11年來新低　豬肉價格瘋漲後轉降

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▲▼大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

▲大陸物價通膨放緩。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸國家統計局10日公布最新通膨數據，其中10月居民消費價格指數（CPI）年增僅0.5%，創下2009年11月以來新低。統計局解讀，這主要是受去年同期對比基數較高、翹尾因素減少以及豬肉價格由升轉降的影響。

數據顯示，今年10月，中國大陸CPI年增0.5%，漲幅比上月回落1.2個百分點，時隔3年半後首次跌破「1」關口，更為2009年11月以來新低；工業品出廠價格（PPI）方面，年減2.1%，與9月表現持平。

CPI下降，主因為中國豬肉價格自非洲豬瘟爆發，創下19個月連漲後，年增率首次轉降，價格下降2.8%，另鮮菜、牛肉和羊肉價格分別上漲16.7%、7.0%和3.6%，漲幅分別回落0.5、2.0和1.8個百分點；蛋、雞肉和鴨肉價格分別下降18.3%、13.2%和6.5%，降幅分別擴大0.6、4.1和1.8個百分點。

大陸國家統計局指稱，這是因為生豬產能持續恢復，供給改善所致。另非食品方面因中國國慶、中秋民眾出遊增多，飛機票、賓館住宿和旅遊價格分別與上月相比，上漲9.4%、4.1%和2.8%。

PPI方面，大陸國家統計局解讀稱，隨著國內工業生產持續恢復，10月份工業生產價格總體平穩。年增率方面，主要行業中，價格降幅收窄的有煤炭開采和洗選業，下降5.5%，收窄2.0個百分點；燃氣生產和供應業，下降5.4%，收窄0.1個百分點。價格降幅擴大的有石油和天然氣開採業，下降30.4%，擴大4.2個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降18.5%，擴大1.6個百分點。

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