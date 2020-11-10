醉漢恐嚇警「殺你、全家死光光」 公然侮辱+恐嚇危安判拘30天

▲桃園市黃姓男子今年5月間因酒後鬧事被帶回派出所，竟仗著酒意對員警辱罵三字經，還以「殺你、讓你全家死光光」恐嚇，罪加一等被送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今年5月間酒後鬧事，桃園警分局員警獲報後帶回警局偵訊，黃男竟對員警猛飆三字經、「恕仔」等語辱罵，還對員警恫嚇「殺你、讓你全家死光光」等語；桃園地院法官審理時，根據員警密錄器錄得畫面截圖佐證，黃男則坦承犯行不諱，法官依公然侮辱公務員罪判處拘役20天、恐嚇危害安全罪判處20天，合併執行共30天，可易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，黃姓男子今年5月2日下午因酒後鬧事，桃園警分局埔子派出所范姓與鍾姓員警據報後趕往處理帶回派出所偵訊，黃男在派出所內先後對范姓與鍾姓員警以三字經、「恕仔」等語辱罵，另基於恐嚇之犯意，對范姓員警恫嚇：「殺你、讓你全家死光光」等語，致使范姓員警立心生畏怖，員警以隨身密錄器錄得黃男公然侮辱公務員畫面，移送桃檢偵辦；桃檢偵訊後依公然侮辱公務員、危害安全等罪嫌聲請簡易判決處刑。

黃男在地院審理時坦承犯行，法官認為，黃男酒後情緒管理欠佳，不知自我約束，明知員警係依法執行職務，竟當場口出穢言侮辱並以言詞恫嚇，蔑視國家公權力，已侵害警察機關執行職務之嚴正性，所為實有不該；惟念犯後對犯行坦承不諱、態度尚佳，依公然侮辱罪判處拘役20天、恐嚇危害安全罪判處20天，合併執行共30天，可易科罰金，本案還可上訴。

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