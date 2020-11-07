有人看不下去？妻收匿名信附「牽手照」...怒揭丈夫與女老師不倫

▲桃園市某國小向姓主任與同校女老師傳出婚外情，元配接獲匿名信暗指「為人師表卻搞婚外情」憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國小向姓主任與同校呂姓女師遭指婚外情，向男妻子去年底接獲匿名信指稱「2人常公開牽手、打情罵俏，更數度進出汽車旅館過夜」還附上2人牽手照片，周刊也接獲爆料等，向妻向法院提告求償百萬元；法官認為，向妻向周刊爆料但缺乏事實且內容空洞，照片僅能認定有不正常交往，判處2人應賠償40萬元，本案還可上訴。

向妻主張，她與先生結褵十餘年並育有2名小孩，呂姓女老師與先生在2003年一起分發至桃園在同一所國小任職，2人同事長達15年，但去年底接獲匿名信指稱要她「管好妳老公」，指稱向、呂有不正常關係，向常常單獨載呂女回家，還公然牽手、數度進出汽車旅館過夜，2人常趁上班時私約外出、假日到學校公然約會，先生甚至公然向其他老師放話：「一定要娶到呂女」等語，向妻憤而向法院提告，求償百萬元。

據指出，呂姓女老師前夫發現妻子有外遇，曾委託徵信社蒐證，去年6、7月間曾拍到2人出入溫泉旅館、親密牽手照片，呂女已於去年離婚；男主任外遇女老師事件，後續被匿名在臉書PO文並向週刊爆料。

向男指稱，擔任老師、主任期間與呂女共事15年，曾與呂到早餐店用餐，主要是討論學校社團工作項目，過馬路時因車流量大，呂女精神不佳，才拉著她的手過馬路以免發生危險，過去與妻子因習慣、生活等發生嫌隙，後來妻子拿著匿名信到臉書爆料公社、周刊投訴，其內容都是不實，已嚴重影響他的生活。

呂女則辯稱，她與向是多年同事關係，業務上有往來，但僅止於公事，因自己接獲前夫騷擾電話，心緒被嚴重影響，所以過馬路時，向男才拉她的手，向妻提供匿名信內容為不實訊息，懷疑是她自導自演，已嚴重毀損其名譽。

向妻向法院提供匿名信內容包括有「與同為老師的已婚女性亂搞婚外情，大庭廣眾之下，牽手調情、打情罵俏，甚至數度進出汽車旅館」，但內容卻無法驗證，僅附上2人牽手照當證據。

法官審酌向妻提出爆料公社文章、周刊報導，但缺乏具體事實，唯獨匿名信中附上照片，拍到2人在公開場合牽手，認定2人有不正當交往，向男與呂女已侵害配偶權程度，判處2人應賠償呂女40萬元。

法官在判決文提到，「在這個人人都是路邊社的社會裡，對本件判決不滿的人，接著在網路上繪聲繪影、群情激憤地謠傳被告2人背景很硬、連法官都不敢動他們之類的風涼話，就像前揭貼文對桃園市教育局的指控那樣，都是料想中的事。在人們意識到世界上有資訊戰這種東西之前，司法早就是假訊息的重災區，要講司法流言的傷害，說實話也不差這一樁，這不過是再次提醒我們，想要對抗假訊息對台灣民主的侵蝕，提升人民整體的媒體識讀能力，才是正本清源。」

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