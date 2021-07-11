關鍵2秒破除霸王條款！醉漢突闖紅燈挨撞　法院撤銷駕駛罰單

▲台北一名林姓男子去年11月開車在路上，卻撞上喝醉突然出現在斑馬線上的鄭男，事後被裁處2000元罰鍰。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／台北報導

台北一名林姓男子去年11月開車行經環河南路與和平西路路口時，撞上喝醉酒闖紅燈，卻走在斑馬線上的鄭姓男子，事後卻被交通大隊依「行人穿越道有行人通行，不暫停讓行人先行」裁處2000元罰鍰。台北地方法院行政庭審理後，撤銷原處分，判林男免罰。

去年11月30日上午10時許，林男開車行經環河南路和和平西路路口，撞上一名突然冒出喝酒闖紅燈，卻走在斑馬線上的鄭姓男子，林男看到後雖然立即煞車，卻還是撞上鄭男，事後也報警處理。

警方到場後，認為林男並無違規行為，不過林男2個月後卻收到罰單，被依道路交通管理法「行人穿越道有行人通行，不暫停讓行人先行」裁處2000元罰鍰，林男不服向北市交通裁決所申訴未果，只好再提行政訴訟。

北市交通裁決所則主張，行人在行經行人穿越道時有絕對路權，無論號誌是否予以通行，都應禮讓行人，至於案件發生時沒有開罰，是因肇事原因或肇事責任不明所致，後經分析鑑定後，認為林男違反道交法，因此開罰。

台北地方法院審酌當時行車紀錄器等事證後認為，林男行駛通過路口時號誌為綠燈，鄭男當時站在馬路邊緣，隨後就突然沿著斑馬線衝出，林男緊急煞車後仍不幸撞上，認為林男並沒有無視行人卻繼續行駛的行為，且事情發生後僅不到2秒，即便林男煞車也無法避免事故發生，認定不能歸責於林男而開罰，因此撤銷原裁罰，判林男免罰，全案仍可上訴。

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