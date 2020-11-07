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婦遇好心人超低價幫修老屋　捧80萬要匯款...警急勸阻她哭了

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▲桃園市鍾姓婦人5日下午捧著80萬元鉅款到中壢區龍岡郵局匯款，員警接獲郵局人員報案到場，鍾婦稱，有陌生人說要幫其房子裝修只需80萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓婦人5日下午捧著80萬元鉅款到中壢區龍岡郵局匯款，員警接獲郵局人員報案到場，鍾婦稱，有陌生人說要幫她房子裝修只需80萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

詐騙手法日益翻新！桃園市中壢區鍾姓婦人5日捧著80萬元鉅款到龍岡郵局匯款，因神情緊張被郵局人員察覺有異報警處理，中壢警分局員警到場詢問，鍾婦吞吞吐吐不願說明，後來坦承有陌生人佯稱要以80萬元幫她整修老厝，但要她先匯款才修房子，員警直說是詐騙手法目的就是騙其匯款，鍾婦才驚覺險些受騙，感謝員警及時說明讓她保住80萬元棺材本。

中壢警分局龍興派出所5日下午接獲龍岡郵局人員來電指稱，一名年約60餘歲鍾姓婦人捧著80萬元鉅款聲稱要匯款，但對於匯款對象卻交代不清，擔心被詐騙。龍興派出所警員林志宇、方玉涵趕往處理，但鍾婦卻不願說明原委。

▲桃園市鍾姓婦人5日捧著80萬元鉅款到郵局匯款，員警耐心解說後及時阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓婦人5日捧著80萬元鉅款到郵局匯款，員警耐心解說後及時阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經員警解說後，鍾婦說，日前有名陌生男子至其住處，宣稱其房子老舊危險，佯稱要幫其裝修，還談定以80萬元低價幫忙裝修，但需要先匯款後再施工；員警詢問細節發現疑似詐騙，因對方未提供裝修估價單與聯絡方式，更未說明何時動工，就要鍾婦先匯款，根本是詐騙行為。

但鍾婦卻認為對方很好心，看似不像詐騙，經2名員警與行員耐心說明後才驚覺受騙，這筆80萬元是他僅有積蓄也是棺材本，若是被騙了下半輩子不知如何過下去，過程中鍾婦因情緒激動身體不適，員警立即以巡邏警車送其返家，還將其自行車騎回住處，鍾婦激動落淚感謝警方協助，順利保住棺材本不讓壞人騙走。

中壢警分局呼籲，民眾若對要求匯款、交付金錢等情況需求，宜冷靜查證以免落入詐騙圈套中，若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查詢。

►「即日起，我退出老化黨。」

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