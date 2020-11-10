人妻跳針「因為我有好老公」！嗆辣反擊閨蜜氣到牙癢　網全跪了

▲朋友看她婚後還有自己空間很羨慕。非當事人。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

有個神隊友就是任性！一名人妻日前回台北娘家，朋友看到後傳訊息羨慕地說，「哇好好喔～結婚有孩子的人還可以一個人回娘家！」她先是跳針回了2次「因為我有好老公」，對方仍繼續酸言酸語，最後她爆氣反擊，對話曝光後網友都感到過癮又羨慕。

人妻在臉書社團「爆廢1公社」表示，她嫁到台南後一個月回1次台北娘家，因為台南沒有半個朋友，所以她回台北都會約三五好友出來狂歡，老公也很支持她和閨蜜出門放鬆，但有些人看了不禁眼紅，語帶諷刺地傳訊息問候。

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▲人妻反擊朋友酸言酸語。（圖／翻攝自爆廢1公社）



對話紀錄顯示，好友先是羨慕她可以一個人回娘家，不用顧小孩或是陪老公，還問「妳穿成那樣去唱歌喝酒都不會被說話嗎？」無論好友怎麼酸，原PO都回應「因為我有好老公」，一來一往後好友終於受不了問她「我老公也很疼我愛我啊，幹嘛一直重複妳有好老公？」

原PO過2分鐘後霸氣反擊，「因為妳老公不會讓妳有休息的機會」，她老公則是有能力一打二帶小孩，讓她自己北上回娘家放鬆，也會讓她時常和朋友出門唱歌，甚至打麻將到天亮都沒關係，「我老公不會限制我，因為我有好老公。」

網友看完對話全羨慕地回應，「你有好老公我認同，但是這回話好嗆」、「重點是…有小孩徹夜不歸是因為玩樂，人不是互相的嗎」、「這回話方式，妳有好老公，但妳不像好老婆嘖嘖」、「好拷貝，不過那個人想酸酸不了的感覺好爽」、「這問的方式也太討厭...酸回去剛好而已。」