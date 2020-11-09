新竹人妻崩潰！詭異男跟回家「猛吸口罩」10秒：她很漂亮

▲新竹變態騎士偷聞口罩。（圖／翻攝新竹爆料公社）



記者許力方／綜合報導

新竹發生一起變態事件，有人妻控訴，口罩擺在機車被偷，調閱監視器一看發現，一名騎士大半夜偷偷摸摸跑到東區光復路一段巷弄內，鎖定她的機車，一把拿起口罩聞一聞就放回去，讓她大呼「好可怕」！劉姓嫌犯向警方供稱，曾經見過被害女子，是「他的菜」，才會2度跑來偷聞口罩。

李女8日透過臉書「新竹爆料公社」將1分多鐘監視器影片公布，事發於當天凌晨2時許，一名身穿灰色外套、拖鞋、戴眼鏡的男子趁著夜深，鬼鬼祟祟騎車來到，一下車躡手躡腳就直朝她的機車去，先是伸手拉車廂不果，接著翻找前方置物籃，拿起粉紅色口罩湊到臉上吸氣，聞了一下就放回去，整個過程僅17秒。

李女聲稱，2019年5月時就曾經發生過機車行車紀錄器、口罩被偷竊的事件，沒想到又遇到小偷，跟上次一樣只鎖定她的機車，竟把口罩拿起來聞一聞又放回去「噁心至極」！影片曝光引起地方關注，當地女網友紛紛直呼「可怕」、「好噁心」、「好像是鎖定妳的機車」！

「我不認識他！也沒看過他！」李女早上出門時，發現機車被動過，沒想到一看監視器，小偷竟把口罩拿起來聞，讓她又氣又害怕，趕緊報警逮人，因為這已經不是第一次發生，上一次小偷還直接把口罩偷走，自己沒有跟人結怨，懷疑是同一人犯案。

警方循線找到劉姓嫌犯，通知到案釐清，他供稱兩人並不認識，單純因為覺得李女很漂亮，「是他喜歡的類型」才會動手。因偷聞口罩沒有觸法，對他沒輒，上次的小偷是騎腳踏車，這次則是騎車，是否為同一人仍待進一步調查。

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