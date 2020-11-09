獅奪冠...賴清德傳訊「期待看妳戴獅子頭」　盧秀燕：女子漢大丈夫

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕9日主持「2020台中電競嘉年華」宣傳記者會後，針對她和副總統賴清德打賭中職總冠軍比賽結果一事表示，盧說比賽結束1分鐘內，即收到賴的簡訊「哈哈，不可能事情終於發生了....」，她說，大家目的都是為了行銷職棒和城市，目的已達到，她會依約而行，戴爆炸頭跑行程。

▲盧秀燕表示會實現承諾，戴爆炸獅子頭跑行程。（圖／記者鄧木卿攝）

中信兄弟、統一獅昨天總冠軍大戰，在數萬名球迷期待下，中信兄弟以4比7，3分之差敗給統一獅，外界好奇賽前，盧秀燕和賴清德各自支持中信兄弟、統一獅，兩人都自信會打敗對方，盧還和賴打賭，兄弟輸，盧戴爆炸獅子頭跑一整天行程，統一輸，賴就到台中市行銷農特產品。

盧秀燕上午主持完「2020台中電競嘉年華」記者會受訪表示，比賽結束1分鐘內，就收到賴清德副總統的簡訊，賴調皮寫道「哈哈，不可能的事情發生了，很期待看妳戴著獅子頭跑行程」，她也回說，「女子漢大丈夫，說到做到，一定實現承諾」。

盧說，賴副總統非常有風度又傳來簡訊，「我們的目的就是要讓大家更關注國內職棒，雖然他打賭贏了，還是會擇日到台中來行銷農產品」，她也代表市府感謝他。

盧強調，她跟賴副總統的開玩笑打賭，其實最重要的目的就是希望行銷台中、台南，同時希望大家更關注職棒、重視職棒。不過打賭就是打賭，她會依約而行，由於比賽剛結束，讓她張羅一下道具，挑個黃道吉日，就會依約而行。

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