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雙11主慶好康優惠狂加碼　17大電商剁手全攻略一次看

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▲▼ 網購,線上消費,刷卡,滑手機,。（圖／Pixabay）

▲距離11/11還有2天，你準備好「剁手」瘋狂大買特買了嗎？（圖／Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

再倒數2天，雙11就要登場，各大電商在11/11這一天將有多項加碼，包括清空購物車、大灑折價券或折扣碼、不限金額免運費、消費登記抽好禮等，還有一日限定的整點必搶明星夯品，《ETtoday新聞雲》整理了17家網購平台攻略懶人包，一次看各家在雙11正慶與當天主打的優惠好康有哪些。

東森購物
．即日起至11/26，全館特惠品最低只要1元起，還有1元、11元、111元、1,111元、11,111元限時限量搶購，加111元多一件，東森幣11%回饋，全館11%off
．11/11當天東森幣擴大折抵，折抵最高可達100%
．消費滿1,111元登記抽1元帶走百萬美妝豪禮；消費滿額最高送5,500全站折價券＋指定商品折價券＋東森幣
．11/13以前，透過APP參加「11.11錯過淘汰！翻翻樂」遊戲活動，有機會翻出1元商品、1,111元Apple Watch SE、11,111元三星5G手機等41項好禮
．提供23家銀行最高回饋25%刷卡金；中租零卡分期最高12期0利率；AFTEE後支付消費現折15%
．選擇7-ELEVEN取貨，不限訂單金額限時免運，再請喝CITY CAFE中杯熱美式

東森購物雙11活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物「11.11爽購節」。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物
．千大品牌優惠1折起，30大銀行刷卡最高回饋20%
． 11/11全通路不限金額下單，免登記抽宏佳騰智慧電車，每隔2小時送一台，限量11台
．即日起至11/10，累積消費滿11,111元即可1元加購agnes b.手札；11/11累積消費滿21,111元可加購agnes b.證件套
．指定日累積消費滿1,111元登記送總數逾3萬份美食，11/8送限量5,000份八月堂蜂蜜可頌、11/10送限量5,000份漢堡王小華堡、11/11送22,000份達美樂比薩套餐
．11/1～11/10將商品提早加入購物車，登記並保留至11/10，於11/11下單結帳，有機會由momo全部買單！
．11/7～11/11加碼天天18指定時段抽最高999momo幣紅包，每時段11,111名，折價券當日到期，momo幣11/11到期
．11/11前完成3人以上至10人組隊，可享「主揪獨享獎」、「成團消費獎」、「滿額回饋獎」最高3,000 momo幣回饋

蝦皮購物
．11/11 00:00～22:00共10個時段，蝦選榜商品下殺全面1.1折起
．11/11當天3大黃金時段準時進站，00:00、23:00 iPhone 12下殺11,111元，上午11:00有限量 iPhone12 Pro優惠11,111元，疊加使用商城87折券還能萬元有找
．11/11 00:00～01:40每20分鐘開撒限量蝦券，祭出激殺熱門爆品組合，強品相當於1+1大方送
．即日起進站一次領取10張免運券，11/11全日享10筆訂單4大超商0元免運
．11/10、11/11兩日聯手理膚寶水、薇姿、CeraVe，祭出全年最低狂殺2折起，單筆消費滿1,200元即贈正貨商品，更祭出不限金額下單抽全台五星級飯店6晚住宿、跨年飛機環島之旅2人同行
．搭乘國光客運三大路線一日車錢全免，免運路線包括：1800中崙/市府轉運站-基隆、1813台北-基隆、1818 台北-中壢
．11/11 12:00～23:30看直播，商品全面下殺1.1折起
．11/9～11/12國泰世華蝦皮購物聯名卡最高31%回饋，單筆分期滿11,000元再加贈專屬888元刷卡金

蝦皮購物雙11（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物11/11當天攜手國光客運，搭乘1800、1813、1818三線客運通通免費。（圖／蝦皮購物提供）

PChome 24h購物
．500萬種商品全場下殺1.1折起，結盟500大品牌最高回饋28%。
．36大銀行11/1～11/9刷指定卡滿額最高回饋27%
．即日起至11/23單筆消費滿額1,111元，登記再抽網家股票等值現金
．與麥當勞合作推出「電子票券」，11/3～11/11天天精選限量商品11元；11/10～11/12限時3天加碼限量套餐組合；11/12～11/23限定人氣餐點下單送11% P幣回饋

天貓
針對台灣用戶推專屬優惠玩法
．即日起至11/11，天天搶限量最高人民幣111（約新台幣500元）元紅包，活動期間共逾10萬個紅包開搶，每人每天還可搶限量刷卡免3%支付手續費券。
．新加入用戶每天可搶人民幣18元（約新台幣81元）的物流紅包專屬福利。
．11/1～11/3與11/11當天，指定信用卡刷卡滿新台幣3,000元，可現折新台幣300元，數量有限，折完為止。
．即日起至11/11止，每天上午10:00開搶限量加碼紅包，最高額人民幣111元（約新台幣500元），金額隨機發放。

Yahoo奇摩電商雙11（圖／記者洪菱鞠攝）

▲Yahoo奇摩電商3平台宣布雙11正慶活動內容。（圖／記者洪菱鞠攝）

Yahoo奇摩購物中心
．11/11於全站消費，有機會0元清空購物車，共111名
．指定必買好物清單入手送10%超贈點無上限，全站消費滿5000元再送550購物金（11%）累送無上限，加上百大品牌刷Yahoo聯名卡送15%回饋無上限，累計最高回饋可拿36%
．11/9～11/5雙11活動期間所購商品享價格保護服務，若同一商品於11/16～11/30指定時間內出現降價，可申請退差價獲得等值超贈點

Yahoo奇摩超級商城
．11/9～11/12破盤品時時樂限搶1折起
．單筆訂單消費滿1111元（不含運費），登記抽1111超贈點，1點=1元，天天抽出10名
．11/11下單滿1111元，登記抽市價6萬元「2021星夢郵輪-環島航程旅遊券」

Yahoo奇摩拍賣
．11/11中午12點至下午1點，推出市價12萬元「台北新板希爾頓酒店總統套房」直播1元競標，參與直播互動有機會抽酒店內「悅．市集」平日餐券（共10張）
．11/11前消費滿111元，登記抽豪華套房住宿券（市價12800元），共抽出10名
．11/9～11/11於指定時段單筆訂單滿99元，選擇萊爾富超商取貨付款，可享限量免運優惠，快閃免運早鳥場11:00～18:59、快閃免運晚慶場19:00～23:59

松果購物雙11（圖／松果購物提供）

▲松果購物迎戰雙11，將狂灑千萬優惠券，刷卡滿額最高回饋1,100刷卡金。（圖／松果購物提供）

松果購物
．即日起至11/14止，全站超過100萬件商品下殺86折起
．11/8起第二波活動前哨預熱戰，推出快閃高單價商品補貼5折起
．11/11當天0點、9:00～23:00每一整點祭出賠售秒殺商品
．11/1起刷指定信用卡最高回饋1,100元，天天限時免費抽Switch

遠傳friDay購物
．11/9～11/11每日開放4大整點限搶時段，包括：12:00、16:00、20:00、22:00，推出11元起或低於1折超值商品限量搶
．10/26～11/15單筆消費滿5,000元抽iPhone 12
．11/2～11/11天天抽出一名前一日消費用戶，享該筆交易編號全額遠傳幣折抵
．11/11當日限定全站商品消費回饋10%遠傳幣
．11/1～11/23可用HAPPY GO 51點換80元折扣碼，111點換150元折扣碼，1,111點換1,111元折扣碼。11/1～11/15額外加碼消費滿3筆有機會抽1,111點
．12大銀行最高20%回饋
．即日起至11/15，全站天天送10%折價券+11大銀行回饋11%+APP首購回饋18%+Happy Go兌點回饋21%+1111限時回饋10%遠傳幣，享最高回饋70%

樂天市場
．百大品牌推出整點特賣全面最低1.1折起，還有多款樂天獨家特賣款
．樂天會員每天可領3張優惠券，滿555元折55元，指定店家滿1,111元折111元，指定店家滿3,333元折333元，最高現省5,000元
．持任一家銀行信用卡，刷卡單筆滿5,000元並登記，享11%點數回饋，再抽德國海豚吸塵器
．8大指定銀行包括樂天信用卡、台新、國泰、第一、聯邦、永豐、遠銀、安泰，刷卡滿額再賺10%刷卡金

運動市集
．11/5～11/14天天簽到滿10天，領1111元App折價券；11/9～11/13加碼任一天簽到再抽小米手環、小米行動電源
．即日起至11/13，消費累積滿1111元，至指定頁面登記抽限量GARMIN Forerunner 245 Music進階智慧跑錶
．11/30前完成新會員註冊，再送App限定總價值700元折價券
．指定超商取貨並登記，即日起至11/14，消費一筆可領7-ELEVEN限量CITY CAFE中杯熱拿鐵乙杯、滿兩筆領限量100元購物金；11/9～11/22消費一筆則可領全家便利商店限量熱金萱鮮橙青茶乙杯、滿兩筆領限量88元購物金

PChome商店街
．11月整月單筆滿499元，免集點、免登記，最低32折加價購日本HARIO全系列咖啡及生活器具
．全平台限量3C知名品牌、MIT優質商品、居家熱銷夯品、有機蔬菜箱等，最低1折加購價
．11/11單日限定加碼，每個整點驚喜最低11元商品加購
．天天品牌大日，dyson、伊萊克斯、歐樂B、iRobot等最低53折起
．全站8,800萬件商品，免領卷、免湊運費門檻，不同店家商品一鍵加入購物車下單，宅配免運送到家
．百家名店現金積點11倍送，現金積點1點相當於1元，可直接折抵消費、使用金額無上限；新會員凡於雙11期間加入，另再送100元現金積點

露天拍賣
 ．11/9起超過千萬件商品加入彩票折抵活動，彩票折抵商品7折起，一張彩票抵現金1元
．11/10 19:00～2:00及11/11 10:00～23:00，每個整點限時開搶100元限量折扣碼，最低1元即可結帳，使用免運券再享免運優惠
．11/11上午10點起，不限消費金額、不限使用次數全面免運，當天結帳通通再折60元，每組帳號限折一次，可搭配免運一起使用
．11/11當天指定超商取貨付款者，再抽iPhone12
．11/10～11/11於海內外指定賣場使用Pi錢包結帳付款，再享最高11% P幣回饋

博客來雙11首推「快閃夜書店」（圖／博客來提供）

▲博客來雙11首推「快閃夜書店」。（圖／博客來提供）

博客來
．11/1～11/12上萬種商品，商品下殺1折起；20大品牌神券現領現用，最高現折2,222元；中文書、電子書指定專區71折，精選套書暢銷300選
．11/11～11/12全館結帳滿千現折11%，消費滿1200送100元、滿2000再送100元E-Coupon
．11/9、11/10晚間19:00～23:00，「快閃夜書店」萬種中文書限時優惠價79折，結帳再享83折，相當於全面下殺66折

愛合購
 ．11/9～11/11中午12點及晚上19點舉辦6場111元限量搶購，包括紅龍食品、Mihong等，皆端出3～10組免運優惠商品
．11/10～11/12主活動登場，限時3天全站團購美食、生鮮及料理家電等600家品牌破盤6折起
．11/8～11/30下單消費，不限金額抽iPhone12、伊萊克斯吸塵器、Iris除蟎機等

ShopBack現金回饋網
 ．即日起至11/11，攜手海內外400多家電商，期間限定現金回饋最高100%，還可疊加信用卡回饋
．站上、App、Line帳號跟官方IG帳號狂灑紅包，參加活動最高再領4,500元獎勵金；推薦好友一起網購賺現金，再抽37,500元獎勵金
． App限定的「破任務、賺獎勵」功能，雙11期間指定商家滿額送獎勵金、累積不同店家下單再送獎勵金，完成任務最高再拿2,231元獎勵金
．「蝦貝傳奇」改版重新回歸，累積遊戲鑽石抽iPhone12 64GB
．台新、國泰世華、樂天信用卡等指定電商刷卡滿額登錄最高10%回饋。另與中國信託LINE Pay卡獨家合作，凡透過ShopBack前往消費，可獲得額外2%回饋，最高15.8%；PChome 24h購物11/2～11/11最高有4% LINE Points回饋

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