雙11拼了！11元開搶AirPods Pro　iPhone 12 Pro萬元有找

▲AirPods Pro、iPhone 12 Pro在11/11當天有超激殺優惠價限定開搶。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11暖身慶自10月底開跑至今，除帶動電商業績成長，其中3C品類買氣超旺，幾乎是各平台的熱銷主力。隨著11/11逼近，網購業者提前公布當天品牌爆品，不僅AirPods Pro祭出限量11元銅板入手價，話題正夯的iPhone 12 Pro限時開搶11,111元，搭配限定當日使用的87折券，更只要萬元有找。

電商年度雙11火熱開打，各平台也陸續飆出買氣，東森購物「11.11爽購節」開跑後，主打消費不限金額全免運、滿額1,111元登記抽1元帶走百萬「豪」禮等各項好康回饋，讓業績至少成長3成，雙11當天將推出東森幣擴大折抵，折抵最高可達100%，全通路業績可望再突破。東森購物指出，美妝品、居用品及家電是雙11常勝軍，以美妝品為例，SKII、蘭蔻、資生堂等美妝品牌最受歡迎，居家用品則以飲料、水、衛生紙最暢銷，而受疫情影響，今年空氣清淨機也相當熱賣。。

Yahoo奇摩購物中心則表示，雙11暖慶活動開跑後，首日業績及訂單皆成長近3成，其中手機、電腦、運動三大品類買氣最佳，幾乎每半時就賣出1台機車、保健品訂單量翻倍漲，表現最亮眼。

PChome 24h購物也發現，往年站上消費族群以35歲年輕人佔5成居多，但今年受到疫情影響，改變了消費者輪廓，45歲青壯族群從年初開始逐漸增加，比例最高佔近3成，主要因為減少外出，改從網路上買民生日用，這股趨勢將延續至雙11檔期，而觀察暖身期間熱銷商品有AirPods、iphone、品牌保養品如小棕瓶等。

蝦皮購物在雙11暖身期間，觀察蝦選榜熱銷品類包括3C家電、居家生活、美妝保健，其中話題新機iPhone 12成為3C家電的業績主力貢獻者，另外換季潮帶動居家床具、護膚品買氣，適合大檔囤貨的尿布買氣也衝破百萬，可見今年疫情環境下消費者已逐漸養成網購居家生活用品的習慣。

▲蝦皮購物在11/11當日限定優惠推出多款超殺蘋果商品。（圖／記者洪菱鞠攝）

準備迎戰11/11主活動到來，蝦皮購物今公佈當天限定優惠，其中整點時段必搶強品最亮眼的仍是蘋果系列商品，例如蝦選榜從凌晨0點起先主打AirPods Pro藍牙耳機限時11元瘋搶、1點則有MacBook Air系列11,111元；今年首推的「天天瘋蘋果」在00:00、11:00、23:00，推出話題神機iPhone 12、iPhone 12 Pro 11,111元開搶，即日起進站領取蝦皮商城87折券，就有機會以萬元有找價格入手；深夜再加碼夜貓子專屬優惠，00:00至01:40每20分鐘撒限量蝦券，並祭出激殺熱門爆品組合，只要22,999元就能把iPhone11 128G及Apple Watch 6一起打包帶回家。