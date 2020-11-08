一家四口擠4坪家！小五童寫信求救：都吃阿嬤撿回來的菜

▲雲林小五童寫信求救。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

雲林一名國小五年級的男童寫信求救，他的父親入監服刑，媽媽離家遠去，家裡只有祖母、曾祖母與精神有問題的姑姑，一家四口擠在40多年的漏水鐵皮屋，希望能有善心人士伸出援手，幫忙修理房子。志工收到這封公開信，也立刻前往現場，給予男童一家幫助。

志工葉能振日前收到這封求助信件，發現男童身世坎坷，父親酒駕入獄、母親生產後就離開台灣，回到印尼，只能與80多歲的曾祖母、60多歲的祖母、精神有問題的姑姑同住，一家四口窩在占地4坪、修建約40多年的鐵皮屋。

▼雲林小五童求救，志工到場幫忙。（圖／翻攝臉書）



男童提到，由於房屋老舊、年久失修，屋內生鏽漏水，祖母原先靠著縫補衣服的生意，還能勉強度日，但屋內開始漏水，祖母的身體也愈來愈差，更加沒有辦法工作，平常只能撿些菜葉，回家當食物。

男童說明，目前全家只能靠著政府的補助金維生，更不用說是修房子的錢，因此希望有善心人士伸出援手，幫忙修理房屋。

葉能振得知狀況，將事情公布在網路上，立刻得到許多幫助，台西的社團「溫暖小站」也籌到了11萬的材料費，8日共有50多人前往幫忙，修繕鐵皮屋，還搭建了臨時廁所，替男童一家暫時解決居住的問題。男童一家看到，也相當感激，向到場幫忙的志工道謝。

►全新小黑瓶砍價近2000元！