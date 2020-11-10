民團鼓勵蔡政府「重啟萊豬談判」：台灣民意將是最大後盾

▲總統蔡英文。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

秋鬥遊行將於11月22日登場，今年聚焦反萊豬議題，預料將會是今年最大的民間運動。民間反瘦肉精毒豬聯盟10日召開記者會指出，美國大選後是重新協商萊豬進口的時間點，鼓勵蔡英文政府以新的科學證據為基礎，立即重做健康風險評估，重新向美方溝通萊劑的健康疑慮，台灣民意將會是最大的後盾，同時民眾普遍的反彈和不滿，應先暫緩開放萊豬的所有行政命令。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，美國第46屆總統拜登前日的勝選演說提到要集結科學與希望的力量，此時正是台灣重新提供科學證據和證明民主價值的時刻，蔡政府應以反萊豬民意為依歸，順勢向美方提出須蒐集更多科學證據的健康風險評估，並暫緩所有行政命令，待新的完整風險評估出爐再行協商，也符合拜登所強調的科學和民主普世原則。

曾任職生產萊劑的禮來公司（Eli Lilly and Company）獸醫師程嘉華指出萊劑具多重風險，對動物有明顯危害，並提出2020年6月美國動物法律保護基金會(ALDF)對萊劑的最新聲明，聲明表示萊劑具有類似搖頭丸和安非他命的影響，會讓動物患有震顫，產生緊迫反應。同時美國FDA收到無數的工人和消費者投訴，出現各種身體不適的報告。

程嘉華也指出，馬政府時期開放萊牛規範有不盡完善之處，但民進黨執政卻是全面失守，包括安全容許值單位、牛豬分離和產地標示都是一錯再錯。且開放萊豬的命令已對國產豬價格造成衝擊，不論加豬、美豬價格偏低，也都有使用萊劑的風險，盼政府疼惜豬農和畜牧產業，也呼籲民眾1122上街遊行一起做政府拒絕萊豬的堅強靠山。

醫師蘇偉碩表示，目前蔡英文政府提出的健康風險評估報告過於薄弱，實在無法說服國人，衛福部的風險評估報告違反了WTO動植物衛生檢驗檢疫協定（SPS agreement)第五條第二款的規定，沒有將「現有（available)」的科學證據納入考慮。

蘇偉碩認為，這份風險評估報告違反國內法律和國際條約，必須「打掉重做」，他建議依法重組風險評估諮議會，並尊重專家學者意見，如實呈現本土科學證據的結果做為跟美國重新溝通的基礎，他相信重視科學與民主的台灣才是美國值得信賴的友好夥伴。

另一名醫師錢建文則表示，歐盟反對動物使用萊劑的最重要理由是現有證據無法決定ADI（每日容許量），無法確定萊劑的安全，因此在預警原則（precautionary principle）下不開放進口，若美國將與歐盟重新結盟擴大關係，想必台灣也應以歐盟規格做為協商的比照標準，才是真正進步的國際規範。