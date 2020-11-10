綠營大動作駁斥「押寶說」　國民黨：手法和蔡賴之爭一樣

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

美國大選結果出爐，民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）擊敗現任共和黨籍總統川普（Donald Trump）。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，蔡英文政府在美選挺川普的「押寶之亂」，犯了外交大忌，為了幫自己解圍，綠營開始甩鍋試圖轉移焦點，手法跟去年「蔡賴之爭」一模一樣。

黃子哲表示，宛如民進黨附隨的社民黨市議員苗博雅連「民進黨押寶川普，是親共人士故意帶風向」這種幹話都敢講，這手法與日前總統府外流的密件中透露「蔡賴之爭」時，就找了時任社民黨主席的范雲來寫業配文暗助小英擊敗賴清德，如出一轍。足見此事確實踩到蔡政府的痛處，綠營正集體焦慮中。

針對綠營押寶的鐵證，黃子哲指出，美國華盛頓郵報10月30日一篇「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道」為題的報導點出二個事實：一是美國共和黨與民主黨都有錄製影片祝賀蔡英文總統連任，但外交部卻把民主黨的部分大幅刪減，與共和黨不成比例；二是我駐美代表處的官方推特轉推了第一夫人梅蘭妮亞在搖擺州賓州助選川普的推文。

黃子哲進一步表示，前者外交部否認有因此而向民主黨道歉，但影片「共長民短」是事實，根本無從辯解；而後者外交部雖推說是小編「誤觸」，但若民主黨相信或買單，恐怕也不會有華郵這篇爆料文了。如今拜登當選，對押錯寶的民進黨當然是重傷，民進黨尚不知如何處理或修補與拜登的關係，但連日來已先透過官媒中央社放話抹紅國民黨，還拿舊文襯拜登，明顯想轉移民進黨的失策。

黃子哲也舉例，11月2日中央社新聞中的「國安高層」指國民黨「押寶北京」，才是台灣民眾最清楚的押寶；在台美關係上，無論是「選邊說」或「押寶說」，都是澈底的外行話。11月8日中央社另一則新聞中「黨政高層」說，蔡總統巧妙地運用拜登1月這則推文回推祝賀當選，這樣的互動方式，無疑是讓國民黨和部分媒體大力操作的「押寶說」不攻自破，也證明蔡政府跟美國跨黨派的交流與互動都相當密切。

黃子哲強調，這件事要驚動到國安及黨政高層出來甩鍋，可見其嚴重性。而且押寶之亂是由權威媒體「華郵」所披露，「高層」既不敢表明身分，也無膽對其吭氣。只好見笑轉生氣，拿國民黨亂牽拖。不意外民進黨還需要假外圍分子來助攻，因而苗博雅也出來喊聲，把質疑民進黨押寶的人，通通抹紅成親共人士。

黃子哲說，民進黨另一齣圍魏救趙的鬥爭戲碼正在上演，接著一定還有一些綠營人馬繼續栽贓嫁禍給國民黨。只不過這次劇情如此低級又下流，再演下去就是污辱國人的智慧了。奉勸蔡政府還是成熟一點，想想如何亡羊補牢吧。