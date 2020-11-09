愛學網得獎專訪　校園微電影高中職組〈在此之後〉：在此之後仍要繼續紀錄生活

▲現在已經是大一新鮮人的品妤（圖右），分享到這一年作品籌備中的轉變，從開始攝影到現在，攝影已經變成一種習慣。



圖、文／國家教育研究院提供

在國家教育研究院109年度愛學網系列徵集活動校園微電影高中職組中，囊括2名佳作、1名甲等，以及今年度特優獎項的大贏家－成淵高中，可說是精銳盡出。而以〈在此之後〉獲得今年度特優獎項的團隊，光是在活動當天臺上的分享便立刻擄獲了臺下眾多學生得獎者與觀禮師長們的心，甚至還得到了現場家長們的熱情回應。

被稱為微電影班的數位媒體影音創作課，從105年便開始將學生的拍攝作品上傳至Youtube，而我們今天採訪到的獲獎同學之一陳品妤，也是在上了課後才被發掘出拍攝的才華。在說到為甚麼會拍攝這個主題時，其實也跟學校有很大的關聯，一直以來學校都會以生活周遭為主題，在參訪到迪化街時一方面靠近品妤的外婆家，一方面是曾經被〈蘆葦之歌〉觸動，而選擇了此一主題。而投稿這件事對成淵高中的師生來說並不陌生，因為原先課程裡便有拍攝宣傳片的設計，在103年看到愛學網的徵集資訊，便以嘗試的心情投稿，沒想到卻意外於103年獲獎。隔年更獲選由華碩文教基金會與公共電視舉辦的2015年感動99影片佳作獎與銀賞獎。

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為了符合本次愛學網賽制規定，一隊5人中，人人都是身兼數職，品妤在拍攝過程中就做過側拍、攝影助理、燈光等職務，而在拍攝過程中最印象深刻的是－臨時封街，為了拍攝到理想畫面，但卻因為現場車流眾多而無法取得時，幾個高中生突然豁出去了，鼓足勇氣跟附近的路人、店家一一協調，作出了臨時封街的大膽舉動，最後才拍攝到心中想要的畫面。平時的拍攝過程中，團隊會先進行討論，前往預訂拍攝地進行場勘，然後才開始拍攝，如果順利就進入剪接階段，這環環相扣的過程中，有數不清次數的開會、聯絡、修正以及不斷參詢老師的意見與經驗。學校在這些過程中也提供了許多協助，像是現在校方正在慢慢地添購攝影相關的器材以及建置專業攝影棚，每週五老師也會邀請畢業的學長姐們回來，分享與傳承拍片的經驗，過程中老師也非常願意讓學生提問並且引導他們嘗試及思考。

現在已經是大一新鮮人的品妤，分享到這一年作品籌備中的轉變，在高中還沒有進入微電影班前的自己，從來沒有拍攝的經驗，但是從開始攝影到現在，攝影已經變成一種習慣。自己也在這段時間裡，更容易關注與留意到生活中的議題與過去容易忽略的小細節。高中生活的結尾能以這部片的得獎畫下句點，讓她很開心，也因為愛學網舉辦校園微電影系列徵集活動，讓他們所拍攝的故事能夠被更多人看到，也因為國家教育研究院特地舉辦的頒獎典禮暨分享工作坊而獲得更多直接與立即的回饋，例如頒獎典禮當天就有位家長深受觸動，在休息時間時主動的與同學們談話，校際之間彼此交流與理解的的機會也大大增加。

今年度愛學網校園微電影高中職組特優的作品〈在此之後〉的作者們，在這個暑假過後，已經自成淵高中畢業，成為大一新鮮人，但是未來成淵高中的學弟妹們還會繼續拍攝更多觸動人心的影片，這群畢業的優秀影像創作者也將以學長姐的身份繼續傳承這份榮耀與感動，讓成淵高中校園微電影創作作品仍然在愛學網年度系列徵集活動中持續散發光與熱。對得獎創作影片有興趣的朋友可以到愛學網網站觀看同學們的心血結晶，精彩的愛學網頒獎典禮暨分享工作坊活動辦理紀錄影片，則可逕至愛學網臉書觀看，相關連結網址如下：

愛學網：http://stv.moe.edu.tw/

愛學網臉書：https://www.facebook.com/stv.moe/?fref=ts

