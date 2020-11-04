廉政署推企業誠信主題微電影　金鐘雙料視帝游安順主演

▲廉政署「企業誠信」微電影《幸福云云仔行》。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了推行「企業誠信」，減少白領階級犯罪，法務部廉政署推出「企業誠信」微電影《幸福．勻勻仔行》，找來了金鐘雙料視帝游安順領銜主演，劇情溫馨、感人，發人深省。法務部長蔡清祥觀賞後，強調企業誠信在私部門的重要，能夠落實防貪工作；而以電影方式呈現，讓人接受度更高，更有宣傳的效果。

廉政署前兩年都推出主題微電影，2018年推出誠信微電影《蔥花麵包的滋味》，去年推出行政透明為主題的《擁抱陽光 輪轉幸福》微電影，傳達鼓勵各行政機關建置行政透明措施，增進民眾對政府的信賴等理念，均獲得許多迴響。

廉政署今年更乘勝追擊，推出由金鐘雙料視帝游安順主演的微電影《幸福．勻勻仔行》，以中小企業老闆與女兒特助，在職場理念與家庭生活的互動為故事主軸。透過父女間的對話，以及一段深藏已久的往事，點出企業誠信經營的背後，所肩負的社會責任與正向價值，源自於簡單的一句臺灣話「勻勻仔行，腳踏實地」。女兒特助依循著相同做人做事的道理，承襲父親的堅持，最後究竟能否度過難關，觀眾可以在微電影裡尋找答案。

▼金鐘雙料視帝游安順，演出廉政署「企業誠信」微電影《幸福云云仔行》。（圖／記者吳銘峯攝）

法務部長蔡清祥觀賞後，讚譽有加，他認為「防貪工作不能只靠公部門，一定要結合私部門，要公私並行。所以廉政署……現在很多的經費、人力、重點都放在防貪的工作，而且跟企業結合，企業也曉得要跟政府合作防貪的工作。」

蔡清祥更說，「防貪做好了，公務員也不會去涉貪，也沒有案子來需要偵辦，那對公務員本身、對機關的形象、對國家的形象，都是好的、都是正面的。」「這樣的微電影，用溫馨的方式來表達，希望大家來重視企業誠信的價值，用一個故事、電影來呈現，大家的接受度就會非常的高；而不是用教條式的來說防貪，我想大家看得津津有味，也深入人心，以後在每一個地方都能推廣，讓大家看到，發人深省，就達到最高的效果。」

▼法務部長蔡清祥對微電影讚譽有加。（圖／記者吳銘峯攝）