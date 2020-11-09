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愛學網得獎專訪創意教案〈跨域圓夢－文化古蹟巡禮〉：文化古蹟中意想不到的數學隱喻

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▲▼愛學網,創意教案,高中職教師,文化古蹟,數學,教學。（圖／愛學網提供）

▲任教於新北市立瑞芳高級工業職業學校的管偉宏老師（圖左），坦承這樣的課程設計對他來說很有趣，也是一種精進教學的方式，未來也會繼續發想更多創意教學教案。

圖、文／國家教育研究院提供

由國家教育研究院主辦的109年度愛學網頒獎典禮暨分享工作坊已於10月18日圓滿落幕，而其中獲得高中職組教師創意教案特優獎項的作品－〈跨域圓夢－文化古蹟巡禮〉，其作者正是任教於新北市立瑞芳高級工業職業學校的管偉宏老師。

已經擁有4年愛學網系列徵集活動得獎經驗的管老師，在說起這些經驗時一點也不居功，反倒十分謙虛。聊到為何今年以「文化古蹟巡禮」為主題時，管老師說，其實瑞芳高工一直以來都有進行文化方面的教育課程設計，他認為文化是關乎歷史的定位以及延續，實地參訪加上不同科系間的交流，一直都是這些課程的重點。管老師將數學課程融入實際的建築中，增加學生的學習興趣以及加深學生的學習動機。舉例來說：帶領土木科的學生到員山子分洪道，了解洩洪的原理以及側流偃集質數曲線的關聯；將林安泰古厝中半圓形的月眉池，及剝皮寮街區的拱形結構與數學裡的半圓公式相連結；說明雙曲線在碧潭大橋上的實際應用等等。

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本次得獎的教案大約花了兩個月時間進行籌備工作，包含事前的場勘、班級間的溝通協調、成果回饋等等。以彰化扇形車庫的參訪過程為例，管老師事前便與土木科的老師協調，在參訪前由土木科老師進行建築概念說明，過程中也進行公安解說並讓學生實地測量，而測量結果也會讓學生進一步了解所學與實務的異同，並將最後的測量成果回饋給鐵路管理局，學生更在過程中經由實際測量與計算中學習所謂的「99度分散」的實際範圍。在帶領土木科的學生完成測量後，並將這些結果與應用外語科的學生分享，讓應外科的學生撰寫英文導覽資訊，進一步與觀光系的學生分享，由這種跨域結合的過程，不難看出瑞芳高工各科系老師對教學的用心與推動學生學習配合。

▲▼愛學網,創意教案,高中職教師,文化古蹟,數學,教學。（圖／愛學網提供）

同時，管老師也與我們分享了些讓他印象深刻的事情。在前往剝皮寮街區的參訪過程中，有位土木科的學生深受觸動而繪製了一幅剝皮寮街區的畫作，現在被放置在剝皮寮街區中，增加了學生與歷史的連結，而在這些參訪的過程中，除了讓學生更進一步認識建築中的巧思與寓意，更讓學生能在建築構想中加入人文的思維。每當看到學生在參訪活動中實際運用課程所學，甚至了解到所學之不足，從而加深學生的學習動機與興趣時，管老師總能感到十分欣慰，對於過程中的種種辛勞與困難也變得甘之如飴。

▲▼愛學網,創意教案,高中職教師,文化古蹟,數學,教學。（圖／愛學網提供）

另一方面，管老師坦承這樣的課程設計對他來說很有趣，也是一種精進教學的方式，未來也會繼續發想更多創意教學教案，此外，對於愛學網提供優秀的數位平臺及辦理盛大的頒獎典禮暨分享工作坊，讓全國優秀的教師們有機會彼此觀摩與了解更多教學創意與創新教案發想，管老師認為非常具有意義，同時，也期許未來國家教育研究院能透過愛學網提供全國教師更多交流研討機會，為教育環境開創更多創新的風貌，也提供優秀教師更多彼此學習與精進的機會。

對得獎創意教案有興趣的朋友可以到愛學網網站觀看教師們的心血結晶，精彩的愛學網頒獎典禮暨分享工作坊活動辦理紀錄影片，則可逕至愛學網臉書觀看，相關連結網址如下：

愛學網：http://stv.moe.edu.tw/

愛學網臉書：https://www.facebook.com/stv.moe/?fref=ts

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