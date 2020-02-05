延後開學不怕在家沒事做　教育部力推線上平台讓學習不中斷

▲高中以下延後開學，教育部推線上學習平台供學生學習。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為避免武漢肺炎發生校園群聚，政府日前宣布，高中以下學校延後兩周、2/25開學，因應學生有防疫期間的學習需求，教育部今（5日）邀請線上學習平台，包括教育因材網、台北市酷課雲、均一教育平台、PaGamO線上學習平台等，說明各級學校教師及學生如何運用線上平台，進行教師遠端教學。

教育部長潘文忠表示，寒假延長期間，主要希望讓孩童能維持健康、避免被感染的高風險，雖然在家做好防疫工作，但希望學習能不中斷，建議學生善用數位平台，依照學習需求選擇合適數位學習平台進行學習，運用數位工具與同學討論及分享。

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教育部以「因材網」為例，該學習平台提供多元教材，包含教學影片、練習題、動態評量、診斷試題以及互動式教學元件。「國小」部分的國語文、數學、自然及英語領域均有完整的課程；「國中」部分的國文、數學、理化、生物課程也已經完備。可依課程進度學習相關影片，並配合學校使用的課本及習作，與家長一起合作，讓孩子在家持續學習，而另即時回饋功能也可立即了解在家課業學習狀況，適時提供所需協助。

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

教育部強調，「教育雲」彙集了教育部、部屬機構、各縣市政府及民間等單位開發的數位資源、平台工具，透過教育體系單一帳號即可登入使用，可提供老師為學生規劃在家自主學習及學生線上自主學習課程，如「學習拍2.0平台」可連結教育雲「教育大市集」、「教育媒體影音」、「教育百科」等資源，提供課前預習、課間活動、回家作業、評量系統與學習歷程等五大應用模式，老師透過學習拍建立學習計畫就可以組合不同的學習活動，以提供學習課程內容。另「Cool English」、「台北市酷課雲」、「高雄市達學堂、E-game」、「均一教育平台」、「學習吧」、「DeltaMOOCx愛學網」及「PaGamO線上學習平台」等平台，也提供了許多豐富自學資源，都可以善加使用，提升自我學習能力。

▲教育部力推線上學習平台 。（圖／教育部提供）

至於大專校院學生，除可利用學校的線上學習系統選修學分課程外，也可透過台灣磨課師課程網(TaiwanMOOC)、育網(eWant)、中華開放教育平台(OpenEdu)、學聯網 (ShareCourse)、台灣全民學習平台(TaiwanLIFE)、台灣開放式課程暨教育聯盟 (TOCEC)課程平台、台灣通識網(get)等線上課程平台，選修合適的課程自主學習。

