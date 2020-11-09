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愛學網得獎專訪4～6年級組〈告別事 ‧ 告別世〉：將眼淚化做文字傳遞真摯的告別

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▲▼愛學網,故事,照片,國家教育研究院。（圖／國家教育研究院提供）

▲以〈告別事 ‧ 告別世〉獲得國家教育研究院愛學網系列徵集活動拍照片說故事4～6年級組特優獎項的趙冠棋（圖左），已是愛學網系列徵集活動中的得獎老面孔。

圖、文／國家教育研究院提供

在今（109）年以〈告別事 ‧ 告別世〉獲得國家教育研究院愛學網系列徵集活動拍照片說故事4～6年級組特優獎項的趙冠棋，其實從106年開始，便一路從甲等慢慢爬升至今年的特優獎，儼然已是愛學網系列徵集活動中的得獎老面孔了。

說到為何想要投稿徵集活動，坦率的冠棋直言是希望自己寫的東西可以被更多人看到，而今年所挑選的這個主題，背後的軍師，是媽媽。在接獲學校老師預告今年的愛學網徵集即將開始時，媽媽覺得冠棋的參賽作品可以從個人特質與獨特的經歷出發，而就在去年冠棋面對了外婆去世這個人生重大的轉變，因此今年挑戰以「離世」作為投稿主題。但在選照片及撰文時，母子都面臨了很大的挑戰，首先是冠棋在撰文時需要不斷的回憶與外婆相處的點點滴滴，坦承是邊寫邊哭，甚至會哭到無法繼續下筆，如此往復，然而靈感的降臨也需要時間的醞釀，靈感來的當下雖然文思泉湧，但心靈對親人離世的痛苦也同樣加深，讓冠棋需要花更多的時間創作，即便從暑假開始書寫，也在不斷重寫和修改中，花了很多時間才完成此作品。而在媽媽陪著冠棋一起選照片時，也花費了很多心力，既擔心直接選擇靈堂的照片，可能會讓其他家長與孩子不安，應該避免過於露骨的揭露訊息，又可以忠實呈現主題且不落於俗套；既希望作品可以吸引大家的目光，卻又不能造成閱讀者感到害怕，實屬一大挑戰。

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▲▼愛學網,故事,照片,國家教育研究院。（圖／國家教育研究院提供）

已經投稿4年了，冠棋其實很淡然的看待自己這些得獎的成績，他喜歡專注當下的書寫，而得獎與否並不是重點，因為對他來說最重要的事情，是他所寫的作品能夠被看到。在開始投稿之前，並沒有任何寫作習慣的冠棋，跟我們分享到：他未來也希望自己能夠持續不斷創作出出優秀的文章與作品，心中的遠大目標是有朝一日能夠出版一本自己的創作文集，這個想法的萌生是築基於這4年持續寫作的經驗。媽媽也分享，這幾年的參賽經驗讓冠棋只要快到暑假，就會開始構思今年的比賽要寫甚麼，投稿愛學網儼然成為了冠棋暑假生活中重要的一部分。

已經累積4年參賽經驗的冠棋，非常喜歡這次的國家教育研究院辦理的愛學網頒獎典禮與分享工作坊，拿到活動紀念品「行動電源」與「藍芽耳機」的他，很興奮的與我們分享他的喜悅，媽媽也對這次活動得獎者分享過程與隆重的獲獎尊榮感受十分滿意，認為今年的典禮中多了許多對選手的關懷，讓他們備感溫暖，播放微電影獲獎作品的環節更是令人眼睛一亮，得獎作品指導老師活潑的分享也為典禮增色不少。

精彩的愛學網頒獎典禮暨分享工作坊活動辦理紀錄影片，歡迎有興趣的朋友，可以逕至愛學網臉書觀看。相關連結網址如下：

愛學網：http://stv.moe.edu.tw/

愛學網臉書：https://www.facebook.com/stv.moe/?fref=ts

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