若拜登不幸身故　外媒點破「3大時間點」：她將成美國首位女總統

▲拜登將成為美國史上最年長的總統（右）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登本月20日即將滿78歲，如今已開始準備入主白宮，不但組建新冠肺炎特別工作小組，過渡政府網站也已開通。只不過，外媒形容，拜登將成為美國史上最年長的總統，且一上任就必須面對新冠疫情大流行，一旦不幸於就職前身故，屆時可能由副總統當選人賀錦麗出任美國史上首位女總統。

綜合Quartz新聞網站、ABC等外媒報導，美國史上從未發生過總統當選人在宣誓就職之前就過世的例子，如今距離拜登宣誓就職還有2個多月，在他上任之前，除了計票爭議之外，還必須歷經選舉人團12月14日正式投票，以及1月6日國會對選舉人投票的認證程序。

假若拜登在12月14日之前過世，民主黨全代會（DNC）就要提名替代人選，且要說服原本應投給拜登的選舉人，把票改投給新人選；據推測，此一新人選將會是拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）。依選舉規定，各州針對改變投票立場的「失信選舉人」予以懲處，因此照理來說，這名替代人選極有可能拿下選舉人票。

▲拜登副手賀錦麗。（圖／美聯社）

歷經12月14日選舉人團投票後，拜登正式成為總統當選人。但如果他在1月6日國會認證之前過世，議員有機會反對任何一州的投票結果，經參眾兩院同意，就能把票轉移至共和黨身上；只不過，眾議院由民主黨佔多數優勢，此狀況發生機率不大。

在國會認證結束後，美國憲法第20條修正案就會生效，且明定新任總統及副總統任期會在1月20日開始，若總統在任期開始的時候死亡，將由副總統接任總統大位。換句話說，此狀況應由賀錦麗接任總統，屆時將成美國史上首位女總統。

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