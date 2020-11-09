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統一獅奪冠「7-11沒優惠」惹民怨！業者急改口：敬請期待

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▲統一獅總冠軍，總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅奪冠。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

為慶祝統一獅總冠軍賽逆轉，睽違7年再次奪冠，統一集團推出首批慶祝優惠，鎖定旗下康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代推出折扣，不過這次超商卻因沒有同慶優惠引發民怨。對此，業者稍早急改口說：「封王優惠To be continued⋯⋯敬請期待。」

▲▼7-11將會推出封王優惠。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-11改口表示將會推出封王優惠。（圖／記者蕭筠攝）

為歡慶統一獅拿下冠軍寶座，統一集團鎖定旗下康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代祭出優惠，從11月13日起至15日限時3天分別有不限金額享85折、消費滿千送百等活動，不過超商通路卻沒有推出任何優惠方案，7-11臉書粉專湧入大批網友洗版「封王為什麼沒有打折」、「總冠軍優惠在哪裡兒」、「到底要公布封王優惠了沒啊」、「有沒有這麼摳門」。

稍早，業者急忙改口說「封王優惠To be continued⋯⋯敬請期待。」不過仍未公布相關優惠。事實上，稍早針對此次同慶活動為何不包括全台7-11超商，業者僅表示是經消費者反應，希望總冠軍優惠可擴大至集團內，「這次規劃康是美，統一時代與高雄夢時代，康是美內統一企業相關商品同步優惠，集團感謝共享，且統一企業旗下10多個品牌的商品都參加優惠，規模更勝以往。」

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