11點開搶！7-11「絕美梵谷名畫口罩」登場　經典星夜、鳶尾花款都有

▲7-11推出全新梵谷名畫口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

口罩又有新圖案選擇了！7-11宣布推出「世界名畫系列醫療口罩」預購活動，首波選擇印象派大師梵谷的經典名畫，打造成5款特殊花色立體口罩，包括《十二朵向日葵》、《星夜》等都有，而且一盒5款式一次滿足。今（9）日上午11時準時開放會員於APP進行預購，全台限量5000盒、售完為止。

▲7-11門市即日起也將不定時出現盒裝醫療級彩色口罩。

絕美名畫系列醫療口罩來了，7-11於今日上午11時起於於OPEN POINT APP推出會員專屬「世界名畫系列醫療口罩」預購活動，首波登場的是印象派藝術大師梵谷藝術立體口罩，每盒共5款樣式、30片裝，有《十二朵向日葵》、《星夜》、《杏花盛開》、《鳶尾花》、《隆河上的星夜》等經典名畫，印在口罩上簡直超吸睛，售價799元，全台限量5000盒，每人限購1組，預計取貨時間則為預購日加5天起到貨。

另，7-ELEVE也表示，即日起將陸續於門市販售盒裝醫療級彩色口罩，但供貨狀況依各門市有所不同，想買到特殊色口罩可要碰運氣了。

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