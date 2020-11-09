統一獅封王「7-11不打折」！優惠只限康是美85折、統一百貨買千送百

▲統一獅睽違7年再度奪冠。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

為慶祝統一獅總冠軍賽逆轉，睽違7年再次奪冠，統一集團昨晚搶先推出首批慶祝優惠，鎖定旗下康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代，從11月13日起至15日限時3天分別有不限金額享85折、消費滿千送百等活動，不過這次超商並沒有同慶優惠，對此，業者也做出回應。

▲康是美全店85折、統一百貨買千送百。

歡慶統一獅拿下冠軍寶座，統一集團此次祭出優惠鎖定在旗下康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代，康是美有全店指定商品不限金額85折，且實體門市與網購共享，會員消費滿2000元再送100點OPEN POINT，活動期間每位會員限回饋1次，以及購買統一集團指定品牌再享12%OPEN POINT點數回饋。

而統一時代百貨台北店、高雄夢時代及統一時代高雄店則推出全館指定店櫃含餐飲消費累積滿1000元即送100元電子抵用券，滿2000元可換2張100元，以此類推，優惠活動於11月13日至15日限定登場。

針對此次同慶活動並不包括全台7-11超商，業者表示，是經消費者反應，希望總冠軍優惠可擴大至集團內，「這次規劃康是美，統一時代與高雄夢時代，康是美內統一企業相關商品同步優惠，集團感謝共享，且統一企業旗下10多個品牌的商品都參加優惠，規模更勝以往。」

▲統一獅奪冠。（圖／記者林敬旻攝）

【你可能也想看】

►連7天買到手軟！好市多年底最大檔「黑色購物節」又來了 時間先筆記

►開喝了！手搖飲「雙11」優惠懶人包 第2杯只要11元還有買大送小

►泰罪惡！台南新開「泰式火鍋」豪放整隻龍蝦 還有玫瑰花肉盤、必吃摩摩喳喳

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中