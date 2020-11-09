美視台為「亞洲民主燈塔」　陸學者：國會在兩岸議題會更活躍

▲拜登將於明年1月20日就職美國總統。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國社會科學院美國研究所外交研究室副研究員仇朝兵6日指出，台灣問題事關中國的核心利益，但也在很大程度上被美國視為其至關重要的利益，由於美國視台灣是「亞洲民主燈塔」，如果不履行對台安全承諾，其信譽將會崩塌。

中評智庫基金會6日與北京聯合大學台灣研究院舉辦「美國大選後的兩岸關係」研討會，邀請7位兩岸關係和中美關係領域專家學者，研討美國新一屆政府對華政策走向、選後美台互動新方向、兩岸關係面臨的問題與挑戰以及兩岸關係穩定發展的機會與前景等議題。

報導指出，仇朝兵提到，中美已經陷入全面競爭的態勢，在政治、經濟、軍事、意識形態等方面都有表現。台灣問題事關中國的核心利益，但也在很大程度上被美國視為其至關重要的利益。

▲川普在任期間，全力圍堵中國發展。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，在美國看來，台灣是「亞洲民主燈塔」，如果不能履行對台灣的安全承諾，其信譽將會崩塌，周邊盟國將無法信任其安全保障。

至於未來美國對台政策，仇朝兵認為，美國對台政策基本框架在形式上不會有大的改變，但其形式上的穩定性和實質上的變化同時存在，「美台實質關係可能會在現有基礎上繼續提升，國會在台灣問題上發揮的影響可能會更加活躍。」

他補出，台灣政治生態的發展及美台互動會進一步惡化兩岸關係氛圍，兩岸關係持續緊張，會導致美台關係更加牢固，中、美、台三邊的「意識形態對抗色彩」也將會進一步加劇，導致調整和改善中美、兩岸關係變得更加困難。